21.09.2022 - Abschlusskonzert der Themenwoche Kultur

Mit dem Abschlusskonzert von MOVIMENTO II – Die Musikalische Radtour an der Erft endet am Sonntag, 25.09.2022, in der Bazzar Caffé Eventhalle, Hansastraße 14b, 41460 Neuss, um 18 Uhr gleichzeitig die diesjährige Themenwoche NEUSS Kultur: International!, bei der die Kulturinstitute der Stadt Neuss ein vielfältiges Programm präsentiert haben.

Das Konzert ist ein Statement für den Frieden. Eigens hierfür entwickelten Musiker*innen aus der Ukraine gemeinsam mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein ein Programm, das die Vielfalt der traditionellen und populären ukrainischen Folklore in den Fokus stellt. Das Konzert ist der Schlusspunkt der Musikalischen Radtour an der Erft, bei der Interessierte sich mit dem Fahrrad die Kulturregion entlang der Erft von Grevenbroich bis Neuss erradeln und dabei an verschiedenen Spielorten Musik erleben können. Es geht darum, Spaß und Entdeckungslust zu fördern und viele Menschen zu begeistern, mit Musik neue Orte und Wege zu entdecken.

Alle Details und das gesamte Programm zum Nachlesen sowie Tickets unter movimento-fahrradkonzert.de oder über die Westticket-Hotline 02131 526 99 999 sowie im Internet.

MOVIMENTO – Die musikalische Radtour an der Erft wird gefördert von der Initiative Musik im Rahmen von Neustart Kultur aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW im Rahmen der Regionalen Kulturpolitik NRW. Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss, die Stiftung der Sparda-Bank West, die EVD und Currenta.

Ein Bild für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bazzar Rösterei mit Musiker*innen der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein, Foto: DKN)