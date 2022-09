21.09.2022 - Bezirksausschuss VII - Uedesheim tagt am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 28. September 2022, tagt der Bezirksausschuss VII - Uedesheim der Stadt Neuss. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Umgang mit den Altlasten im Bereich der ehemaligen Zinkhütte am Silbersee. Außerdem berichtet die Verwaltung über die Schaffung einer Sport- und Freizeitanlage in Uedesheim.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, findet im Restaurant Rheinterasse Uedesheim statt und wird vom Ausschussvorsitzenden Stefan Crefeld geleitet.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerportal unter neuss.de zur Verfügung.

(Stand 21.09.2022/jj)