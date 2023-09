21.09.2023 - „Sport im Park“-Saison 2023 erfolgreich beendet

Trotz wechselhaften Wetters ging die siebte Ausgabe von „Sport im Park“ erneut mit einem beeindruckenden Ergebnis zu Ende: Insgesamt 7.098 Teilnehmende nutzten das kostenlose Gesundheits- und Fitnesskursangebot zwischen dem 1. Juni und 31. August 2023.

Mit den 15 wöchentlichen Sportangeboten konnten in der Summe 234,5 Sportstunden verteilt auf 195 Trainingseinheiten verbucht werden. Aufgrund von Hitze und Regen wurden einzelne Kurse teilweise angepasst. Dennoch fiel in der gesamten Saison 2023 lediglich eine Veranstaltung witterungsbedingt aus. Wenngleich die Zahl der Teilnehmenden im Vergleich zum Vorjahr (7.990 Teilnehmende) zurückging, konnten mit Ausnahme des Wassersports alle Angebote einen höheren Zulauf verzeichnen.

Die meisten Teilnahmen zählte trotz des Rückgangs erneut das Wassersportangebot mit „Stand-Up-Paddling“ und „Kanu“ am Sandhofsee, dicht gefolgt von „Yoga“, „Qi Gong“, „Rückenfit“, „Fit werden und bleiben“ und dem wieder ins Programm genommenen „Zumba“. Mehr Zulauf als je zuvor erlebten auch „Fit Mix“ und „XCO®-Walking“. Die Angebote „Allgemeines Fitnesstraining“ in Allerheiligen und „Functional Training“ in Hoisten warteten in diesem Jahr mit kleineren Gruppenstärken auf, führten aber auch zu mehr als zufriedenen Teilnehmenden und Übungsleitenden.

Die Verantwortlichen des Projekts, darunter das Sportamt der Stadt Neuss, der Stadtsportverband und die engagierten Sportvereine, die dieses Angebot ermöglichen, zeigten sich äußerst zufrieden mit der Resonanz und blicken nach dem positiven Feedback der Teilnehmenden bereits voller Vorfreude auf das Programm 2024.

Über Sport im Park

Das Projekt „Sport im Park“ der Stadt Neuss bietet in den Sommermonaten seit 2017 kostenfreie Fitness- und Gesundheitskurse im Freien an. Die Kurse finden an verschiedenen Standorten im Neusser Stadtgebiet statt und werden von Trainer*innen der Neusser Sportvereine durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt durch das Sportamt der Stadt Neuss. Im Jahr 2023 wurde das Angebot zudem durch den Landessportbund NRW bezuschusst. Weitere Information zu „Sport im Park“ sind unter www.neuss.de/sport-im-park verfügbar.

