21.09.2023 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im Oktober

Ab dem 1. Oktober werden die Öffnungszeiten erweitert: Mit Bibliothekspersonal ist die Bibliothek zukünftig dienstags, mittwochs, freitags und samstags ab 10.30 Uhr geöffnet, donnerstags sogar bereits um 9 Uhr. Mit den neuen Öffnungszeiten wird sowohl denjenigen, die sich ruhige Ausleihzeiten am Vormittag wünschen, als auch denjenigen, die bis in den Abend hinein die Bibliothek zum Arbeiten nutzen möchten, Rechnung getragen.

Gesamtüberblick über die neuen Öffnungszeiten:

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Öffnungszeiten 10.30 - 18 Uhr 10.30 - 18 Uhr 9 - 18 Uhr 10.30 -22 Uhr 10.30 - 18 Uhr 13 - 17 Uhr Davon: Servicezeiten 10.30 - 18 Uhr 10.30 - 18 Uhr 9 - 18 Uhr 10.30 - 18 Uhr 10.30 - 14 Uhr Wachdienstzeiten - - - 18 - 22 Uhr 14 - 18 Uhr 13 - 17 Uhr

Während der Wachdienstzeiten am Freitagabend von 18 bis 22 Uhr, am Samstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr gibt es folgende Einschränkungen: Die Fachberatung, die Nutzung des Gaming-Bereichs „Spielunke“ und die Ausleihe sowie Rückgabe von Konsolenspielen, Gesellschaftsspielen, MINT-Medien, Materialien und Geräten aus der „LeihBar - Bibliothek der Dinge“ oder Bücher- und Medienkisten sind nicht möglich.

Während dieser „servicefreien“ Zeit können jedoch Medien ausgeliehen und zurückgebracht werden sowie die Arbeitsplätze mit und ohne PC genutzt werden. Ebenfalls stehen W-LAN, Kopierer, PCs zur Recherche im Katalog der Stadtbibliothek zur Verfügung. Es kann allein oder gemeinsam gearbeitet, der Medienbestand vor Ort genutzt oder auch gespielt werden. Darüber hinaus ist es außerdem möglich, über den Kassenautomaten in der Bibliothek fällige Jahres- oder Säumnisgebühren und die Medien des Flohmarktes zu bezahlen.



Ebenfalls zum 1. Oktober 2023 tritt eine neue Gebührensatzung in Kraft: Zukünftig entfallen die bisherigen Einzelgebühren für die Entleihung von Konsolenspielen, TV-Serien, Spielfilmen und Musik-CDs. Die Jahresgebühr für Erwachsene ab dem vollendeten 21. Lebensjahr erhöht sich auf 27 Euro, Paare, die im selben Haushalt leben, zahlen zukünftig 45 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres bleibt der Bibliotheksausweis weiterhin kostenfrei. Inhaber*innen des Neuss-Pass erhalten eine Ermäßigung von 8 Euro auf die Jahresgebühr.



Erhöht werden darüber hinaus Gebühren für Zusatzleistungen: Für die Ersatzausstellung eines Ausweises müssen zukünftig 10 Euro gezahlt werden, für Vormerkungen sowie Bestellungen über die Fernleihe innerhalb Deutschlands werden 2 Euro berechnet. Auch die Säumnisgebühren bei Überschreitung der Leihfristen wurden moderat angehoben: 1,50 Euro je Medium vom ersten bis zum siebten Tag der Fristüberschreitung, 3,20 Euro je Medium bis zum 14. Tag der Fristüberschreitung und vom 15. Tag an 6 Euro. Kund*innen, die ihre Mailadresse hinterlegen, erhalten weiterhin vor Ablauf der Leihfrist eine automatische Erinnerung, um die ausgeliehenen Medien rechtzeitig zurückgegeben oder zu verlängern. Ein Flyer über die neue Gebührenstruktur und die kostenpflichtigen Dienstleistungen liegt ab sofort in der Bibliothek aus.

Seit dem Frühjahr ist es möglich, online ein Bibliothekskonto zu eröffnen und ausstehende Jahres- und Säumnisgebühren bequem zu zahlen. Zu den unterstützten Zahlungsverfahren zählen Giropay, PayPal und SEPA-Lastschrift, die durch die Zahlungsoptionen am Kassenautomaten vor Ort in bar oder mittels EC-Karte ergänzt werden.

Ein abwechslungsreiches und spannendes Veranstaltungsprogramm mit der Eröffnung des alljährlichen Lesefestes „Neuss liest“ wartet im Oktober auf interessierte Gäste.

Das gesamte Oktoberprogramm der Stadtbibliothek:

6. Oktober 2023: Naturfarben selbst herstellen

Unter Anleitung der Wildkräuterpädagogin Veronika Neumann lernen Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in der Veranstaltung „Naturfarben selbst herstellen“ am Freitag, 6. Oktober, wie sie aus natürlichen Materialien und Pflanzen Farben herstellen und in herbstlichen Kunstwerken verarbeiten können. Der Workshop beginnt in der Stadtbibliothek um 10.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

6. Oktober 2023: Das ist „MachBar“: offener Makerspace!

Ab Oktober findet jeweils am ersten Freitag im Monat in der Zeit von 15 bis 18 Uhr der offene Makerspace unter dem Motto „Das ist MachBar“ in der Stadtbibliothek statt. An diesem Nachmittag können alle Geräte und Materialien ausprobiert werden. Kinder ab zehn Jahren und ihre Familien können hier tüfteln, programmieren, virtuelle Welten entdecken und kreativ werden. Zum offenen Angebot gibt es jeweils eine Sonderaktion, die in Kooperation mit weiteren Partner*inneneinrichtungen vorbereitet wird.



Das Veranstaltungsformat „Das ist ‚Machbar‘: offener Makerspace!“ startet am Freitag, 6. Oktober, um 15 Uhr. In der Zusammenarbeit von Stadtbibliothek, den „Interkulturellen Projekthelden“ und dem „Förderverein Kinder- und Jugendhilfe Neuss e.V.“ wird als Sonderaktion ein Rennen mit der Nintendo Switch und echten Mario Karts stattfinden. Eine Voranmeldung über die Website ist erwünscht.



7. Oktober 2023: Familienzeit: „Die Kartoffel – eine tolle Knolle“

In der Familienzeit am Samstag, 7. Oktober, dreht sich in der Stadtbibliothek um 11 Uhr alles um die Kartoffel. Kinder von vier bis acht Jahren und ihre Familien erfahren in einer Vorlesegeschichte und durch Experimente alles über den Weg von der Knolle bis zur Verarbeitung und entdecken ihre Besonderheiten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt, deshalb ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

9. Oktober 2023: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 9. Oktober, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und sie ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

10. Oktober 2023: Aktiv & Kreativ: „Wasser ernten“ – Für einen achtsamen Umgang mit Regen und Trockenheit im Garten

In seinem Vortrag „Wasser ernten“ gibt Thomas Oberländer am Dienstag, 10. Oktober, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Tipps für einen achtsamen Umgang mit Regen und Trockenheit im Garten. Die Veranstaltung ist ein Beitrag der Stadtbibliothek zum „Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss“ und findet in Kooperation mit dem Verein „neuss agenda 21 e.V.“ statt. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.



12. Oktober 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Frida, die kleine Waldhexe – Drunter, drüber, kreuz und quer – gut aufpassen ist nicht schwer“

Kinder zwischen zwei und fünf Jahren lernen im Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 12. Oktober, in der Stadtbibliothek um 15 Uhr „Frida, die kleine Waldhexe“ kennen. In der Geschichte von Jutta Langreuter und Stefanie Dahle geht es drunter und drüber, kreuz und quer. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen auf der Website.

12. Oktober 2023: Aktiv & kreativ: WortWechsel

In der Veranstaltungsreihe „Aktiv & Kreativ“ stellen die Neusser Autorinnen Eleonore Hillebrand und Maria Lange-Otto mit Harry „Hangharry“ Meschke an der Handpan am Donnerstag, 12. Oktober, um 18 Uhr ein literarisch-musikalisches Programm in der Stadtbibliothek vor. Im Wechsel lesend stellt Eleonore Hillebrand ihre Gedichte über Wahrnehmungen und einen ungewöhnlichen Briefwechsel vor, während Maria Lange-Otto aus ihren Kurzgeschichten über menschliche Beziehungen liest. Der Eintritt ist für Besucher*innen mit gültigem Bibliotheksausweis frei, Gäste zahlen 6 Euro. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erwünscht.

14. Oktober 2023: NähBar im Makerspace: neue Ideen für das textile Upcycling – rette deine Lieblingsklamotte!

Unter Anleitung von Christine Vogel kann in der „NähBar“ am Samstag, 14. Oktober, ab 10 Uhr mit etwas Geschicklichkeit und einer Nadel aus alten Stoffresten, einem ausgedienten Hemd, Kleid oder einem anderen Lieblingsstück noch ein Partygeschenk, eine neue Einkaufstasche oder ein Kissen gezaubert werden. Zu der gemeinsamen Nähaktivität sind Kinder ab acht Jahren und deren Familien eingeladen. Vor Ort können entweder die vorhandenen Nähmaschinen genutzt oder eigene mitgebracht werden, weitere Nähutensilien sind ebenfalls willkommen. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit „Transition Town – nachhaltig leben“ statt; der „Rotkreuz-Laden & Café“ unterstützt sie ebenfalls. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber eine vorherige Anmeldung ist über die Website erforderlich.

14. Oktober 2023: ProgrammierBar im Makerspace: Programmieren lernen mit „Raspberry Pi“

Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren werden sich am Samstag, 14. Oktober, in der „ProgrammierBar“ im Makerspace der Stadtbibliothek unter Anleitung von Jörg Schmitz mit den Themen Programmierung und IT-Technologien befassen. Dazu gehören zum Beispiel die Programmiersprachen „Scratch“ und „Python“, der Mikrocontroller „Arduino“ und der Einplatinencomputer „Raspberry Pi“. Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 13.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

18. Oktober 2023: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 18. Oktober, findet in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek der „Inklusive Literaturkurs“ statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet an jedem dritten Mittwoch im Monat in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen über die Website.

20. Oktober 2023: BuchTiger: „Freddy van Flatter, der kleine Vampir“

Mit der Geschichte „Freddy van Flatter, der kleine Vampir“ von Andreas Winkler und Catharina Westphal stimmt die Stadtbibliothek am Freitag, 20. Oktober, um 15 Uhr auf Halloween ein. Zu diesem interaktiven Vorleseangebot im Rahmen der Veranstaltungsreihe „BuchTiger“ sind Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei, um Voranmeldung wird gebeten, weil die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

20. Oktober 2023: Lesen mit Hund

Am Freitag, 20. Oktober, lässt sich die Therapiehündin Olivia ab 16 Uhr von Kindern ab dem zweiten Schuljahr in der Stadtbibliothek vorlesen. Olivia hört geduldig zu und kritisiert nicht, sodass Kinder mit Leseproblemen beim lauten Vorlesen selbstsicherer werden und ihre Lesefähigkeit verbessern können. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung über die Website möglich.

20. Oktober 2023: Himmel und Hölle – Die Faszination extremer Naturereignisse

Mit faszinierenden Bildern und einmaligen Geschichten nimmt der Neusser Autor, Geograf und Meteorologe Dennis Oswald die Gäste am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek mit auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise zu den aufregenden Naturereignissen und Wetterphänomenen auf dem Planeten Erde. Mit einer audiovisuellen Lesung steht Oswald am Ende der Ausstellung „Himmel und Hölle“ den Besucher*innen Rede und Antwort. Finissage und Ausstellung sind ein Beitrag der Stadtbibliothek zum „Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss“. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden. Nähere Informationen und Anmeldung zur Finissage über die Website.

25. Oktober 2023: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 25. Oktober, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

26. Oktober 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Mit einer Katze nach Paris“

Kinder zwischen zwei und fünf Jahren können beim Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 26. Oktober, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek die Katze Rosalie auf ihrer Reise nach Paris begleiten. Vorgelesen wird „Mit einer Katze nach Paris“ von Angelika Glitz und Joëlle Tourlonias. Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich und der Eintritt ist frei. Nähere Informationen auf der Website.



26. Oktober 2023: Eröffnung von „Neuss liest Elke Heidenreich“

Elke Heidenreich und ihre Werke werden beim diesjährigen Lesefest „Neuss liest“ im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen stehen. Bis zum 24. November werden Vorleser*innen aus den sich beteiligenden Neusser Vereinen und Kultureinrichtungen dem Publikum die aus Rundfunk und Fernsehen bekannte Autorin, Germanistin, Theaterwissenschaftlerin und Literaturkritikerin näherbringen und die Geschichten von Elke Heidenreich mit ihren Stimmen lebendig werden lassen.



Im Beisein von Elke Heidenreich wird das Lesefest „Neuss liest“ am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek eröffnet. Die Autorin wird Geschichten aus ihren Neuerscheinungen lesen und dabei musikalisch von Marc-Aurel Floros begleitet.

Der Ticketverkauf startet in der „Happy Hour“ während der Kulturnacht am 23. September um 21 Uhr. Nähere Informationen zu „Neuss liest“ gibt es auf der Website und in einem separaten Flyer, der in der Stadtbibliothek ausliegt. Aufgrund der starken Nachfrage können maximal zwei Karten pro Person erworben werden. Eine Abendkasse entfällt, sofern die Veranstaltung bereits im Vorverkauf ausgebucht ist.



31. Oktober 2023: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

In der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde am Dienstag, 31. Oktober, können Interessierte mit einem gültigen Bibliotheksausweis von 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung und Bedienung ihrer mobilen Android-Endgeräte erhalten. Die Sprechstunde dauert 45 Minuten und ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website erforderlich.

31. Oktober 2023: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können im Workshop am Dienstag, 31. Oktober, von 16.30 bis 17.30 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ in der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.



31. Oktober 2023: Neuss liest: "Das Glück meines Lebens".

Der Neusser Schauspieler und Vortragskünstler Patrick Schad gibt im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ am Dienstag, 31. Oktober, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek einen Einblick in Leben und Werk der in Köln lebenden Autorin, Germanistin, Theaterwissenschaftlerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

Ausstellungen

Bis zum 22. Oktober ist die Ausstellung des Neusser Geologen, Meteorologen und Fotografen Dennis Oswald „Himmel und Hölle – Die Faszination extremer Naturereignisse“ im Foyer der Stadtbibliothek zu sehen. Die Bilder können während der Öffnungszeiten angeschaut werden. Zum Abschluss der Ausstellung nimmt der Fotograf Interessierte am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr mit Geschichten und faszinierenden Fotos mit auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise zu den aufregenden Naturereignissen und Wetterphänomenen auf dem Planeten Erde und vermittelt dabei zugleich den Respekt, den wir im Angesicht des Klimawandels für unsere Welt aufbringen müssen. Nähere Informationen und Anmeldung auf der Website.

Anlässlich des „Internationalen Tages der seelischen Gesundheit“ am 10. Oktober 2023 werden im ersten Obergeschoss passende Bücher ausgestellt.

Im Geburtstagregal im zweiten Obergeschoss werden Bücher der deutschen Autorin Charlotte Link ausgestellt, die am 5. Oktober ihren 60. Geburtstag feiert. Es werden dort ebenfalls Bücher des italienischen Autors Italo Calvino zu sehen sein, der am 15. Oktober 100 Jahre alt geworden wäre. Ebenfalls 100 Jahre wäre der deutsche Kinderbuchautor Otfried Preußler am 20. Oktober geworden.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Bild 1: Dennis Oswald / Himmel und Hölle – Die Faszination extremer Naturereignisse; Bild 2: Thomas Oberländer/ „Wasser ernten“ – Für einen achtsamen Umgang mit Regen und Trockenheit im Garten; Bild 3: Elke Heidenreich / © 2010 Leonie von Kleist / Eröffnung des Lesefestivals "Neuss liest")