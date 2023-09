21.09.2023 - ZeughausKonzert: Doppelter Lenz

Die Geigerin Isabelle van Keulen, in Neuss gut bekannt als künstlerische Leiterin der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein, stellt sich in der Kammermusikreihe der ZeughausKonzerte zusammen mit ihrem Klavierpartner Ronald Brautigam vor. Am Freitag, 29. September 2023, um 20 Uhr bringt das Duo im Konzert „Doppelter Lenz“ Werke von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Arvo Pärt und Francis Poulenc zu Gehör.

Ludwig van Beethovens „Frühlingssonate“ sprudelt vor musikalischen Ideen und verzaubert mit ihrer schwungvoll-leichten Kantabilität. Francis Poulencs Violinsonate hingegen ist ein unerschrockenes Stück Musikgeschichte, gespickt mit zahlreichen musikalischen Zitaten. Deren Furor und Zerrissenheit zieht auch heute in den Bann.

Das 1977 komponierte „Fratres“ ist eines der ersten Werke von Arvo Pärt, das in seinem meditativen „Tintinnabuli“-Stil verfasst ist. Dieser glockenähnliche Stil machte Arvo Pärt schlagartig berühmt; sein „Fratres“ ist auch dank zahlreicher Bearbeitungen für verschiedene Besetzungen von den internationalen Konzertprogrammen nicht mehr wegzudenken.

Mit Johannes Brahmsʼ erster Violinsonate endet das Konzert. Brahms’ Biograph Max Kalbeck bezeichnete die Sonate als „doppeltes Lenzlied“, das Vergangenheit und Gegenwart sowie das Aufblühen und die Hinfälligkeit der Zeit zusammenbringt. Dieser Schwebezustand zwischen Beginn und Ende, Aufbruch und Niederlage, Heiterkeit und Melancholie macht den besonderen Reiz der Sonate aus.

Eine kostenlose Konzerteinführung mit Dr. Matthias Corvin findet um 19:15 Uhr statt. Begleitend zum Konzert stellt die Neusser Künstlerin Angelika March-Rintelen Werke im Zeughaus aus.

Das Duo Isabelle van Keulen und Ronald Brautigam ist einen Tag später, Samstag, 30. September 2023, im 1. Abonnementkonzert der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein mit Orchesterliteratur von Felix Mendelssohn Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart und Valentin Silvestrov zu erleben.

Tickets: Konzerttickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter zeughauskonzerte-neuss.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.