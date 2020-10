21.10.2020 - Volkstrauertag

Traditionell gedenken die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland zwei Wochen vor dem Ersten Advent – am Ende des christlichen Kirchenjahres – der Toten der Kriege sowie der Opfer von Gewaltherrschaft. In diesem Jahr findet die Gedenkfeier unter den dann aktuellen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung am Sonntag, 15. November 2020, um 11.30 Uhr auf dem Neusser Hauptfriedhof statt. Die Nutzung der Kapelle ist unter den diesjährigen Umständen nicht möglich. Eine Anmeldung ist in diesem Jahr per Email an Ruth.Rottes@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 – 6622318 erforderlich.

Die Fahnenabordnungen stellen sich am Glockenturm auf. Nach dem Glockengeläut und einem Musikstück des Blasorchesters der Musikschule folgt ein Schweigemarsch zum Alliierten Friedhof und anschließend zum Ehrenmal. Dort sprechen Bürgermeister Reiner Breuer und Pastor Sebastian Appelfeller, im Anschluss erfolgt die Kranzniederlegung und zum Abschluss die Nationalhymne und Danksagung durch den Bürgermeister.