21.10.2021 - Sprechstunde der Inklusionsbeauftragten

Für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige bietet Mirjam Lenzen, die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss, am Donnerstag, 4. November 2021, wieder Sprechzeiten in ihren Räumlichkeiten im Rathaus der Stadt Neuss an.

Als Inklusionsbeauftragte bietet Lenzen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Beratungseinrichtung oder Anlaufstelle und hilft bei der ersten Kontaktaufnahme. Das Büro ist barrierefrei zugänglich, eine telefonische Beratung ist ebenfalls möglich. Termine können telefonisch unter 02131/905311vereinbart werden.



(Stand: 21.10.2021, Kro)