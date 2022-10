21.10.2022 - Schauspiel, Malerei oder Qui Gong

Was tun an dunklen Herbst- und Wintertagen? Das Kulturforum Alte Post, Neustraße 28, Neuss, hält vielfältige Antworten auf diese Frage bereit! Angeboten werden die unterschiedlichsten Kurse in der darstellenden und bildenden Kunst - auch für Menschen, die keine berufsvorbereitende oder berufliche Weiterbildung anstreben, sondern einfach Inspiration suchen und der Kunst einen größeren Stellenwert in ihrem Leben geben möchten. Bei einigen Kursen, die in der kommenden Woche starten, ist die Anmeldefrist für das Wintersemester zwar eigentlich schon abgelaufen, aber es sind noch wenige Plätze frei. Also sollte man jetzt die Chance nutzen!

„Schauspiel Basics“, „Improtheater“ und der „Malkursus“ werden in den Abendstunden angeboten, so dass Berufstätige gut daran teilnehmen können. Die Dozent*innen kommen alle aus der Praxis und arbeiten als Regisseur*innen, Autor*innen oder freischaffende Künstler*innen. Vormittags kann man sich noch für „Qui Gong“ anmelden und die chinesische Bewegungskunst erlernen. Auch bei der „Malerei“ in den Morgenstunden ist noch Platz. Wer sich angesprochen fühlt, sollte also schnell den richtigen Schritt tun und sich anmelden! Alle Details, Termine, Preise sind online unter www.altepost.de erhältlich.

(Stand: 20.10.2022/Spa)