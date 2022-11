21.11.2022 - Schiedsperson für Hoisten und Weckhoven gesucht

Für das Schiedsamt im Bezirk 9 (Hoisten, Weckhoven) sucht die Stadt NEuss eine neue Schiedsperson.

Wer sich interessiert, in den benannten Stadtteilen wohnt, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzt, nicht unter Betreuung steht sowie zwischen 25 und 75 Jahre alt ist, kann sich beim Rechtsamt der Stadt Neuss für diese abwechslungsreiche Aufgabe bewerben. Migranten mit guten Deutschkenntnissen sind gerne erwünscht. Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind: Gesunde Menschenkenntnis, einige Lebenserfahrung, viel Geduld, etwas Zeit, die Fähigkeit zur Ab-fassung von schriftlichen Vergleichsprotokollen und die Bereitschaft, an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.



Die erforderlichen Fachkenntnisse werden in Seminaren des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen vermittelt. Sorgfältige Einarbeitung und Begleitung erfolgt. Die Amtszeit dauert fünf Jahre.



Gerne erteilt das Rechtsamt weitere Auskünfte telefonisch unter Tel.-Nr. 02131-90-3008, montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder

per E-Mail: rechtsamt@stadt.neuss.de. Bewerbungen richten Sie bitte an das Rechtsamt der Stadt Neuss, Oberstraße 108, 41456 Neuss.