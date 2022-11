21.11.2022 - Schüleraustausch

Im Rahmen eines Schüleraustauschprogramms sind aktuell 25 Schülerinnen und Schüler des Lycée Ampère aus Lyon zu Besuch in Neuss. Bürgermeister Reiner Breuer hat die Jugendlichen und deren französischen Lehrkräfte im Neusser Ratssaal empfangen. Breuer betonte, dass so ein Austausch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leiste: “Besonders wenn man auf die Geschichte beider Länder zurückblickt, die nicht immer von Frieden geprägt war. Die heutige Freundschaft zu Frankreich drückt sich auch in der 50-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Neuss und Châlons-en-Champagne aus, die wir in diesem Jahr mit gegenseitigen Besuchen groß gefeiert haben“.

Die Schülerinnen und Schüler verbringen noch die komplette Woche in Neuss, unter anderem machen sie Führungen durch die Stadt und die Ölmühle Sels. Des Weiteren stehen Ausflüge nach Köln und Bonn auf dem Programm.

Seit 2006 führt das Quirinus-Gymnasium eine Schulpartnerschaft mit dem Lycée Ampère. Der Gegenbesuch in Lyon findet vom 10.-17. März 2023 statt.

