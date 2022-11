21.11.2022 - Workshop zur Stärkung der Handwerks- und Kulturbranche in der Neusser Nordstadt

Das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss hat gemeinsam mit dem hierfür beauftragten Büro „Stadtguut“ aus Bochum bereits im vergangenen Jahr eine Untersuchung angestoßen, welche die Situation der Handwerks- und Kulturbranche in der Neusser Nordstadt in den Fokus nimmt. Ziel ist es, konkrete Maßnahmen zur langfristigen Stärkung der Handwerks- und Kulturbetriebe in der Nordstadt zu entwickeln. Erste Ergebnisse mit Handlungsansätzen wurden auch auf Grundlage einer Unternehmensbefragung erarbeitet. Diese Ansätze zu Themen wie Betriebslogistik, Fachkräftegewinnung und Erweiterung von Betriebsstätten werden mit den Betrieben vor Ort gemeinsam diskutiert und weiterentwickelt.

Hierfür findet am Dienstag, den 29.11.2022 um 17:00 Uhr, im Theater am Schlachthof, Blücherstraße 31, 41460 Neuss ein Workshop statt.

Alle Handwerks- und Kulturbetriebe aus der Nordstadt sind hierzu eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Anmeldungen sind bis zum 23.11.2022 unter dem folgenden Link möglich:

https://www.neuss.de/wirtschaft/veranstaltung-nordstadt

Für Rückfragen können Sie sich an Herrn Daniel Genz wenden unter der 02131/9031-16