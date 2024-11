21.11.2024 - Landesgartenschau 2026 – jetzt geht’s los

Bis zum 31. Januar 2025 können Dauerkarten für die Landesgartenschau Neuss 2026 mit 50 Prozent Vorverkaufsrabatt erworben werden. Der Vorverkauf startet am 1. Dezember, 12.30 Uhr, zum verkaufsoffenen Sonntag in der Tourist Information Neuss und online.

Am 16. April 2026 wird mit der Landesgartenschau das neue grüne Herz von Neuss auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn eröffnet. Bis zum 11. Oktober 2026 verspricht die Großveranstaltung täglich volles Programm auf 38 Hektar Fläche. „Im April 2026 eröffnet die Landesgartenschau mit einem sechsmonatigen Sommerfest das grüne Herz in Neuss: Ein neuer Park mitten in der Stadt – inspirierend und vielfältig, als Freiraum und Spielplatz, mit Sport, Kultur und Freizeit“, so Bürgermeister Reiner Breuer.

Annette Nothnagel von der Geschäftsführung der LAGA GmbH ergänzt: „Die Vorfreude steigt und der neue Park nimmt nun schon spürbar Gestalt an – so ist der neue See bereits mit Wasser gefüllt. Jetzt können sich alle Neusserinnen und Neusser ihren Erholungsraum von Tag eins an sichern. Das ist insbesondere auch für junge Leute ein tolles Angebot.“

Vom 1. Dezember 2024 bis 31. Januar 2025 findet der Early Bird-Dauerkartenverkauf für die Landesgartenschau Neuss 2026 statt. Eine Dauerkarte zum Vorzugspreis von nur 80 Euro (60 Euro ermäßigt) bzw. 30 Euro für junge Erwachsene (18–27 Jahre) und 5 Euro für Kinder (4–17 Jahre) kann ab 1. Dezember bei der Tourist Information Neuss, Büchel 6, oder online unter www.landesgartenschau-neuss.de/tickets erworben werden. Die Dauerkarten sind personengebunden.

„Eine Dauerkarte lohnt sich für jede und jeden. Mit ihr kann man täglich auf der Landesgartenschau vorbeikommen. Neben farbenprächtigen Schaugärten, Garteninspirationen und außergewöhnlichen Blumenausstellungen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm – ob Live-Konzert, Skate-Turnier oder Kaninchenspielplatz. Ein Treffpunkt für alle“, freut sich Jan Sommer von der Geschäftsführung der LAGA GmbH. „Für mich ist die Dauerkarte das perfekte Weihnachtsgeschenk 2024.“