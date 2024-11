21.11.2024 - Partnerschaftsvertrag intensiviert die Zusammenarbeit

Die FernUniversität in Hagen und die Stadt Neuss werden ihre langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit weiter ausbauen. Am 19. November 2024 unterzeichneten die Rektorin der FernUniversität in Hagen, Prof. Dr. Ada Pellert, und Bürgermeister Reiner Breuer im Neusser Rathaus einen entsprechenden Partnerschaftsvertrag. Mit dieser Vereinbarung bekräftigen beide Seiten ihr gemeinsames Engagement für eine vertiefte Kooperation und einen kontinuierlichen Austausch in der Zukunft.

„Gemeinsam mit der FernUniversität in Hagen setzen wir uns als Stadt für den Ausbau der Beziehungen in den Bereichen Bildung, Kultur, Wirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ein“, erläutert Bürgermeister Reiner Breuer die Vereinbarung.

Das Ziel ist eine Verstetigung und Intensivierung der langjährigen Zusammenarbeit. Erreicht werden soll dies durch Aktivitäten wie einen regelmäßigen Austausch im Beirat, die Konzeption und Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen, eine gemeinsame Entwicklung der aktuellen Schwerpunkte Digitalisierung und Nachhaltigkeit und die Zusammenarbeit mit den Stadtämtern.

Die FernUniversität in Hagen ist seit 1977 – zunächst mit Veranstaltungen im Quirinus-Gymnasium – in Neuss vertreten. Seit 2012 befindet sich der Campus Neuss im RomaNEum. Mehr als 4.000 Studierende haben hier Zugang zu einem breiten Beratungs- und Serviceangebot und einer Vielzahl von Lern- und Lehrveranstaltungen. Kooperationsveranstaltungen mit der Stadt Neuss sind fester Bestandteil des Campusangebots.