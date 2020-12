21.12.2020 - AWL verteilt „Abfall-Info 2021“

Die Broschüre „Abfall-Info 2021“ wird in den nächsten Tagen an alle Neusser Haushalte verteilt. Darin sind, nach Straßen aufgelistet, alle Abholtermine 2021 für die Restmüll-, Bio-, Altpapier- und Wertstofftonnen im Stadtgebiet erfasst. Darüber hinaus finden sich in der „Abfall-Info 2021“ Standorte und Termine des Schadstoffmobils sowie Tipps und Ratschläge für die Entsorgung der verschiedensten Abfälle.

Die AWL-App: Keine Leerung mehr verpassen

Zusätzlich haben Smartphone-Besitzer die Möglichkeit, sich über die AWL-App automatische Erinnerungen für ihre nächste Mülltonnen-Leerung zuschicken zu lassen. Über die Erinnerungsfunktion hinaus gibt die App Infos zu den nächstgelegenen Standorten von Depotcontainern, liefert ein Abfall-ABC und stellt Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Müllabfuhr, Straßenreinigung und Winterdienst bereit.

Die AWL-App kann im GooglePlay-Store sowie im App-Store heruntergeladen werden. Einfach „mein abfallkalender“ in die Suche eingeben.

Ein weiterer digitaler Informationsweg zur Müllabfuhr ist die Web-App der AWL. Diese ist ohne Download unter https://www.awl-neuss.de/abfallkalender.html aufrufbar.

Für Rückfragen zum neuen Abfallkalender steht das Kundenzentrum der AWL Neuss GmbH unter der Rufnummer 02131/12 44 80 zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH stehen im Internet unter https://www.awl-neuss.de bereit.