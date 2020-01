22.01.2020 - CODA – Innovatives Konzept aus den Niederlanden attraktiv auch für Neuss?

... haben sich am Freitag, 17. Januar 2020, eine Gruppe aus Mitgliedern der Fördervereine des Museums und der Stadtbibliothek sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung aus Neuss begeben. Unter der Leitung der Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz und der Leiterin der Neusser Stadtbibliothek, Claudia Büchel, besuchte die Neusser Gruppe die Institution CODA, die zwei Museen, die städtische Bibliothek und das Archiv unter einem Dach beherbergt. Nach einer informativen und sachkundigen Führung standen die Direktorin von CODA, Dr. Carin Reinders, und der Finanzsenator der Stadt Apeldoorn, Detlev Cziesso, den interessierten Besucherinnen und Besuchern bei Kaffee und Kuchen über eine Stunde lange Rede und Antwort. Mit einigen Zahlen und Fakten aber vor allem mit lebendigen Eindrücken von diesem innovativen Kulturhaus kehrten die Neusser Teilnehmerinnen und Teilnehmer am frühen Abend in ihre Heimatstadt zurück.