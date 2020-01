22.01.2020 - Kunst sehen – Kunst tanzen

Unter der Leitung der Choreographin Ulla Geiges und der Pädagogin Bettina Schneidewin haben Schülerinnen und Schüler einer 4. Klasse der Martin-Luther-Schule in Neuss sich anlässlich der aktuellen Sonderausstellung "Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst" mit dem Themen „Kunst sehen – Kunst tanzen“ und „mit dem Körper sehen – mit dem Körper verstehen“ beschäftigt. An fünf Vormittagen haben sich die Kinder im Clemens Sels Museum Neuss getroffen und auf die Impulse der Sonderausstellung eingelassen, um diese in Bewegung umzusetzen. Das Ergebnis des einwöchigen Workshops ist am Sonntag, 26. Januar 2020, um 11.30 Uhr als Performance im Gartensaal des Museums zu sehen.

Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 möglich.