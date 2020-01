22.01.2020 - Neues Angebot in der Stadtbibliothek

Am Mittwoch, 29. Januar 2020, 15 Uhr, findet die erste „Daisy-Player-Sprechstunde“ in der Stadtbibliothek Neuss statt. Zwei „Daisy-Player“ können dann in der Stadtbibliothek von Menschen mit Seh- oder Lesebeeinträchtigungen ausgeliehen werden. Diese sind speziell für Hörbücher im Daisy-Format konzipiert. Die besondere Struktur der Hörbücher ermöglicht es, beispielsweise von Kapitel zu Kapitel zu springen. Im Vergleich zu herkömmlichen Abspielgeräten bietet ein Daisy-Player außerdem zusätzliche Optionen, wie das Setzen von Lesezeichen oder das Einstellen einer individuellen Wiedergabegeschwindigkeit. Weitere Vorteile werden bei der Auftaktveranstaltung vorgestellt und erklärt.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter 02131/904242 oder per E-Mail an bibliothek@stadt.neuss.de ist erforderlich. Teilnehmende, die noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, erhalten an diesem Tag für drei Monate einen kostenlosen Schnupperausweis.