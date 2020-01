22.01.2020 - Vier Jazzer im WDR3-Mitschnitt

Mit einem Paukenschlag beginnt die Jazzreihe „Blue in Green" 2020: Am Donnerstag, 30. Januar 2020, um 20 Uhr wird das renommierte Quartett „WITZEL/BEIRACH/SCHEUBER/OETZ“ im Kulturform Alte Post erwartet. Dazu hat sich auch der WDR-Hörfunk angekündigt, der das Konzert für sein drittes Programm mitschneiden wird. Die Musiker bringen Stücke aus ihrer aktuellen Doppel-CD „live“ mit - wunderbar frisch und energiegeladen live aufgenommen bei einem Konzert in der Düsseldorfer Jazzschmiede im Frühjahr 2019. Ohne Netz und doppelten Boden interpretieren die vier Bandmitglieder ihre eigenen Kompositionen (darunter Klassiker wie Beirach`s „Leaving“ oder Witzel`s „Northern Fields“) sowie Standards mit großer Spielfreude, mit Mut zum Risiko und durchaus mit Ecken und Kanten. Dabei ist die Musik gleichermaßen klassisch wie zeitgemäß. Richie Beirach sagt dazu in den Linernotes : „ There was a collective sense of energy and joyful creativity that emerged throughout the whole concert… one of the really inspired concerts I have done."

Das Quartett „WITZEL/BEIRACH/SCHEUBER/OETZ“ resultiert aus einer langjährigen Zusammenarbeit und Freundschaft der vier Bandmitglieder: Saxophonist Reiner Witzel, Schlagzeuger Christian Scheuber und Bassist Joscha Oetz, die jeder für sich als Bandleader und Sidemen bei unzähligen Produktionen und Konzerten mitwirkten (unter anderem Dave Liebman, Lew Soloff, Alex Sipiagin, Gil Evans Orchestra, Defunkt, Fela Kuti, The Supremes, Third World und viele andere…) und als Trio „Drei im roten Kreis“ zu zahlreichen Festivals in aller Welt ( u.a. in die USA, Süd-Amerika ,der Ukraine, Rumänien, Bulgarien, Spanien und Frankreich ) eingeladen wurden, taten sich vor einigen Jahren mit dem amerikanischen Ausnahmepianisten Richie Beirach zusammen, einem der weltweit führenden Vertreter seines Instrumentes, der sowohl als Pianist und Komponist (unter anderem Klassiker wie „Elm“ und „Leaving“) wie auch als Sideman von Wayne Shorter, Stan Getz, Freddie Hubbard, Cher Baker und vielen anderen Jazzgeschichte geschrieben hat.

Das BIG-Konzert findet am Donnerstag, 30. Januar 2020, 20 Uhr, unter der Leitung von Philipp van Endert im Kulturforum Alte Post, Neustraße 28m in Neuss statt.

Karten können unter 02131/904122 zum Preis von 14 Euro vorbestellt werden, Schülerinnen und Schüler zahlen zehn Euro, Schülerinnen und Schüler des Kulturforums Alte Post und der Musikschule Neuss fünf Euro.