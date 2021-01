22.01.2021 - Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität

Der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität tagt am Donnerstag, 28. Januar 2021, um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans für die Stadt Neuss und das Mobilitätsentwicklungskonzept, sowie Mitteilungen der Verwaltung zum Gestaltungskonzept der Ortsmittelpunkte, der Fleher Brücke und dem Wendersplatz.

Die epidemische Lage erlaubt es derzeit nicht, eine Präsenzsitzung abzuhalten. Der Ältestenrat hat daher mit großer Mehrheit beschlossen, Ausschüsse vorerst in Form von Video-Meetings (per Zoom) durchzuführen. Um Öffentlichkeit gewährleisten zu können, werden interessierte Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten bei Frau Welter per E-Mail an birgit.welter@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten im Anschluss zeitnah einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können.

Alle Ausschussunterlagen finden Sie auch im Ratsinformationssystem.

(Stand 22.01.2021, Kro)