22.01.2021 - Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff

Der nächste Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss findet am Donnerstag, 28. Januar 2021, 19 Uhr, wieder in Form einer Videokonferenz statt. Der Abend wird als kreativer Schreibworkshop unter dem Motto „Wir starten kreativ und energiegeladen ins Neue Jahr“ gestaltet.

Stefanie Bednarzyk wird als Referentin durch die Veranstaltung führen. Früher als Journalistin tätig, gibt sie heute online und im Familienforum-Edith-Stein als integraler Coach Kurse in kreativem Schreiben. Für die Teilnahme sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Während des Workshops wird es regen Austausch geben, im Anschluss besteht die Gelegenheit zu Fragen und weiterführenden Diskussion.

Kreatives und freies Schreiben ist ein Schlüssel zum eigenen Unterbewusstsein. Wenn dem Schreibfluss freier Lauf gelassen wird, tritt man in engen Kontakt mit sich selbst und kann Gedanken und Gefühls-Chaos ordnen. Unliebsames und Anstrengendes kann losgelassen werden, indem es zu Papier gebracht wird. Wahrnehmung und Achtsamkeit werden gestärkt, neue Sichtweisen entdeckt und schlummernde Energien werden aktiviert. Dies ist gerade in der aktuellen Zeit besonders wichtig.

Der Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff richtet sich an Frauen, die sich selbstständig machen möchten, die den Schritt vor kurzem gewagt haben und Unternehmerinnen und Angehörige der Freien Berufe, die bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der Selbständigkeit gesammelt haben. Dabei können in einem lockeren, gemütlichen Rahmen Informationen und Tipps ausgetauscht werden. Neue Teilnehmerinnen sind immer herzlich willkommen. Eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 02131/903101 ist beim Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss möglich.



