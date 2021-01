22.01.2021 - Neujahrskonzert im Live-Stream

Das traditionelle Neujahrskonzert der Stadt Neuss findet auch in diesem Jahr statt. Wegen der der anhaltenden Corona-Pandemie wird das Konzert am Sonntag, 31. Januar 2021, jedoch ohne Publikum vor Ort, sondern als Video-Livestream und damit für alle Interessierten zu sehen und zu hören sein. Verfolgt werden kann das Konzert auf der städtischen Homepage unter www.neuss.de, auf YouTube oder Facebook sowie live im Radio bei NE-WS 89.4.

Thematisch rückt die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein die Partnerstädte der Stadt Neuss in den Fokus: Da Reisen und persönliche Begegnungen derzeit nicht möglich sind, soll der weltweite Kontakt auf diesem Wege aufrechterhalten werden. Die Kammerakademie wird unter Leitung ihres Chefdirigenten Christoph Koncz neben populären Werken aus Klassik und Romantik deshalb auch Kompositionen aus den Ländern der sechs Neusser Partner- und Freundesstädte spielen. Moderiert wird das Konzert zum zehnten Mal in Folge vom erfahrenen Radiomoderator Daniel Finkernagel (WDR3).

Die Übertragung per Radio und Video erfordert einen sehr hohen technischen Aufwand, der ohne die finanzielle Unterstützung des Hauptsponsors der Veranstaltung - der Sparkasse Neuss - nicht realisierbar gewesen wäre.

(Stand: 22.01.2021, Spa)