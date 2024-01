22.01.2024 - 1000 Dienstjahre bei der Stadt Neuss

Am Freitag, den 19. Januar 2024 verabschiedete Bürgermeister Reiner Breuer im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Stefanie-Thywissen-Dorsemagen-Saal 30 städtische Mitarbeiter*innen in den Ruhestand. Diese haben ihren Dienst in den Jahren 2022 und 2023 beendet und zwischen vier und 49 Jahren bei der Stadtverwaltung gearbeitet, neun davon über 40 Jahre. Zusammen kamen sie hochgerechnet auf fast 1000 Dienstjahre bei der Stadt Neuss.

Bürgermeister Breuer überreichte allen Ehemaligen persönlich ihre Urkunde und dankte für ihr herausragendes, vielfältiges Engagement für die Stadt Neuss und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt: „Die Neusserinnen und Neusser fühlen sich sehr wohl in ihrer Stadt. Dies ist auch Ihr Verdienst. Sie alle haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass in Neuss eine hohe Lebensqualität herrscht,“ so Breuer.

Nun aber sei es an der Zeit das Leben zu genießen und neue Aufgaben für sich zu entdecken. „Ich freue mich selbstverständlich sehr, wenn Sie sich weiter ehrenamtlich in Neuss einbringen. Das Ehrenamt kann nicht nur persönlich erfüllend sein, sondern ohne dieses Engagement würde das Zusammenleben in unserer Heimatstadt nicht funktionieren.“

