22.02.2022 - Angebote der Stadtbibliothek im März

Die Stadtbibliothek Neuss informiert über ein buntes Programm für Groß und Klein im März 2022. Weiterführende Informationen sind auch auf der Homepage unter www.stadtbibliothek-neuss.de abrufbar. Der Beginn des kalendarischen Frühlings diente als Inspiration für die Veranstaltungen und Termine im kommenden Monat. Alle Veranstaltung finden unter den jeweils aktuellen Voraussetzungen der Corona-Schutzverordnung statt.



2. März 2022: Saatgut leihen – Vielfalt ernten

Mit der Frage „Lust auf ein Pflanzen-Experiment als neues Hobby?“ lädt die Stadtbibliothek zu einem Vortrag am Mittwoch, 2. März, um 18 Uhr ein. Zum Start in die Gartensaison stellt Markus Schink das Angebot „Saatgut-Verleih zur Verbesserung der Sortenvielfalt“ vor. Der Referent ist Mitglied des Vereins zum Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt und wird den Unterschied zwischen samenfesten und Hybrid-Saatgut erläutern. Die Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, Claudia Neufurth, stellt das Verleihsystem vor: Jetzt im Frühling Saatgut ausleihen, im eigenen Garten oder auf dem Balkon säen, hegen und pflegen und im Spätsommer oder Herbst die Blumen und Früchte ernten. Dann die Samen sammeln und der Bücherei zurückgeben, um so einen nachhaltigen Beitrag zum Erhalt von Sorten zu sichern. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/aktiv-kreativ-saatgut-leihen-vielfalt-ernten/



3. März 2022: Bilderbuchkino „Lesebär“: Der kleine Wassermann - Frühling im Mühlenweiher

Im Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 3. März, können Kinder in der Stadtbibliothek der Geschichte von Otfried Preußler lauschen, in der „Der kleine Wassermann“ nach einem langen Winterschlaf erwacht und voller Tatendrang mit seinen Freunden seine Umgebung rund um den Mühlenweiher erkundet und neue Abenteuer erlebt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sind zum aktiven Mitmachen eingeladen. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen auf der Website: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/bilderbuchkino-lesebaer-5/



10. März 2022: Aktiv & kreativ: Nacktschnecken im Paradies - ein amüsanter und informativer Gartenplausch mit Roswitha Iasevoli

In der Veranstaltungsreihe „Aktiv & kreativ“ bietet die Autorin Roswitha Iasevoli am Donnerstag, 10. März, einen literarischen Streifzug durch den Garten. In dem amüsanten und informativen Gartenplausch liest sie Geschichten und Gedichte und holt damit Düfte der Erinnerung zurück. Darüber hinaus gibt sie Hobbygärtnerinnen und -gärtnern zahlreiche Tipps rund um den Garten und ermuntert die Gäste Blumensamen untereinander zu tauschen und zu teilen. Der Eintritt beträgt sechs Euro und ist kostenfrei für alle mit gültigem Bibliotheksausweis. Eine Anmeldung über das Formular auf der Website ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/aktiv-kreativ-nacktschnecken-im-paradies-ein-gartenplausch/



12. März 2022: „Gerade noch mal gutgegangen!“ Das aktuelle Programm von Anka Zink zum Internationalen Frauentag (Ladies Night):

Zum Internationalen Frauentag lädt die Stadtbibliothek zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neuss zur beliebten Ladies Night am Samstag, 12. März, zu einem kabarettistischen Wohlfühlabend mit inspirierenden Animations-Anteilen ein. In ihrem Programm „Gerade noch einmal gutgegangen“ wirft Anka Zink einen vorausschauenden Rückblick auf morgen. Die Kabarettistin behandelt typische Frauenthemen wie Digitalisierung, Weltraumforschung und autonomes Fahren, wirtschaftspolitische Aspekte von Relevanz sowie philosophische Grenzüberschreitungen. Das Superwerkzeug dafür hat sie – Humor. Die Bibliothek ist ab 18.30 Uhr exklusiv für Frauen geöffnet, das Programm mit Anka Zink beginnt um 19 Uhr. Ein Glas Sekt ist im Eintrittspreis von 15 Euro inbegriffen. Tickets und nähere Informationen auf der Website der Stadtbibliothek: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/ladies-night-ger…mm-von-anka-zink/



16. März 2022: Coding für Kids - Robotik mit Lego Boost

Am Mittwoch, 16. März, lernen Kinder ab acht Jahren in der Stadtbibliothek den Roboter Vernie, die Gitarre Shooter und die Katze Franikie kennen und erforschen gemeinsam die Grundlagen der Robotik. Durch das spielerische Entdecken lernt Vernie laufen und sprechen, die Gitarre wird zum Rockstar und die Katze Frankie kann am Ende schnurren und spielen. Der Workshop beginnt um 16 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek und ist kostenlos. Anmeldung und nähere Informationen unter: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/coding-fuer-kids-robotik-mit-lego-boost/



17. März 2022 Bilderbuchkino „Lesebär“: Wie Findus zu Pettersson kam

Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, die erfahren möchten, wie Findus zu Pettersson und zu einem Namen kam, sind am Donnerstag, 17. März, um 15 Uhr in die Stadtbibliothek zum Bilderbuchkino „Lesebär“ eingeladen. Diese Geschichte von Sven Nordqvist ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen dem alten Pettersson und dem jungen Kater. Über die App „TigerBooks“ werden kleine Animationen eingespielt und Kinder zum Mitraten und Fantasieren ermuntert. Die Veranstaltung dauert etwa eine dreiviertel Stunde und ist auf maximal 25 Personen begrenzt. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich. Nähere Informationen über die Website: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/bilderbuchkino-lesebaer-6/



19. März 2022: Familienzeit - Im Frühling grünt und blüht es wieder!

Im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen wärmen und die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, kommt die Zeit zum Säen. So werden sich Kinder von vier bis acht und ihre Familien in dieser Familienzeit am Samstag, 19. März, mit Pflanzen, Blumen und Gemüse beschäftigen, die im Frühling wachsen. Durch Vorlesegeschichten, Experimente, Spielereien und künstlerische Aktivitäten lernen Kinder, was Pflanzen zum Wachsen und Gedeihen brauchen. Außerdem werden sie ein Mini-Treibhaus basteln, das sie mit nach Hause nehmen. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Sie ist für alle Teilnehmenden kostenfrei. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung über das Formular auf der Website der Stadtbibliothek erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/familienzeit-im-fruehling-gruent-und-blueht-es-wieder/



22. März 2022: Lyrik zum Mitnehmen

Zum Welttag der Poesie und dem Internationalen Tag des Glücks hat sich die Stadtbibliothek in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Alle Besucherinnen und Besucher der Bibliothek werden am Dienstag, 22. März, mit einem Gedicht beglückt. Aus einem großen Glas können Sie sich ein Gedicht ziehen mit nach Hause nehmen.



23. März 2022: Bring nicht nur deine Ohren mit - eine Geschichte mit den Sinnen erleben

Gespitzte Ohren und findige Finger sowie einen guten Riechsinn sollten Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mitbringen, wenn sie am Mittwoch, 23. März, um 16 Uhr in die Stadtbibliothek kommen. Hier werden sie die Geschichte der Familie Maus kennenlernen, die im Frühjahr zu einem Picknick in die Natur aufbricht. Mit allen Sinnen werden die Kinder an diesem Nachmittag mit auf Entdeckungsreise gehen. Die Veranstaltung dauert etwa 60 Minuten und ist für die Teilnehmenden kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Nähere Informationen und das Anmeldeformular sind auf der Website zu finden: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/bring-nicht-nur-deine-ohren-mit-eine-geschichte-mit-den-sinnen-erleben/



24. März 2022: Kids erforschen Natur und Umwelt: „Unsichtbares Wasser“ – gibt es das wirklich?

Das Element Wasser steht im Mittelpunkt des Praxisworkshops der Stadtbibliothek am Donnerstag, 24. März. Kinder ab acht Jahren können sich auch ohne Vorkenntnisse mit diesem Element beschäftigen und durch spannende Experimente erforschen, was hinter dem Begriff „virtuelles Wasser“ steckt. Wer Spaß daran hat, Natur und Umwelt zu erforschen, kann anschließend Mitglied des Forscherteams werden. Der 90-minütige Workshop beginnt im Makerspace der Stadtbibliothek um 16 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/unsichtbares-wasser-gibt-es-das-wirklich/



25. März 2022: Lesen mit Hund

Am Freitag, 25. März, werden um 16 Uhr besondere Gäste in der Bibliothek erwartet: Bam-Bam und Fluffy sind zwei Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“, die sich gern von Kindern vorlesen lassen. Diese können in einer positiven Atmosphäre ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist für Grundschulkinder ab der zweiten Klasse gedacht und für sie kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/lesen-mit-hund-3/



26. März 2022: Faszination Insekten - so klein und doch so wichtig

Zur Veranstaltung sind Jugendliche von zehn bis dreizehn Jahren mit jeweils einer erwachsenen Begleitperson am Samstag, 26. März, in die Stadtbibliothek eingeladen. Hier erfahren sie nicht nur, wie wichtig Insekten für Gärten und die Natur sind und wie sie zum ökologischen Gleichgewicht beitragen, sondern sie lernen unter Anleitung des Schreiners Robert Wilmers ein eigenes Insektenhotel zu bauen. Wetterfeste Kleidung, feste Schuhe und ein Akkuschrauber sind je Team mitzubringen, die weitere Materialien werden gestellt. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website der Stadtbibliothek erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/faszination-insekten-so-klein-und-doch-so-wichtig/



29. März 2022: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

In der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde am Dienstag, 29. März, können Kundinnen und Kunden der Bibliothek mit einem gültigen Bibliotheksausweis all ihre Fragen rund um die Nutzung und Bedienung ihrer mobilen Endgeräte stellen. Die Sprechstunde beginnt um 13.30 Uhr, dauert eine Stunde und ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/smartphone-und-tablet-sprechstunde-3/



29. März 2022: „Onleihe“-Sprechstunde

Die virtuelle Zweigstelle der Stadtbibliothek „Onleihe” bietet rund um die Uhr und von zu Hause aus eBooks, Zeitschriften, Hörbücher und Filme zum Streamen. In der „Onleihe“-Sprechstunde erklärt das Bibliothekspersonal am Dienstag, 29. März, um 15 Uhr, wie die gewünschten Medien auf die eigenen Geräte, wie eBook-Reader, Tablet oder Smartphone geladen werden. Eine kostenfreie Teilnahme ist für allen Kundinnen und Kunden der Bibliothek mit gültigem Bibliotheksausweis möglich. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/onleihe-sprechstunde-3/



30. März 2022: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 30. März, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den “Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Kundinnen und Kunden der Bibliothek zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre eigenen Audio- und Video-Kassetten zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/fuehrerschein-fuer-die-digitalisierung-von-av-medien-3/



31. März 2022: Bilderbuchkino „Lesebär“: Du bist so schrecklich schön!

Im Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 31. März, um 15 Uhr erfahren Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in der Stadtbibliothek, warum Gregor, das kleine Monster, so schrecklich schön ist. Die Kinder sind zum aktiven Erzählen, Raten und Entdecken der Geschichte eingeladen. Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich, allerdings ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze auf 25 Personen begrenzt. Nähere Informationen auf der Website: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/bilderbuchkino-lesebaer-2/



31. März 2022: Aktiv & kreativ: „Der Kopf manipuliert die Sinne“ - Lesung und Vortrag von Helmut Quack

„Schmeckt ein Joghurt anders, wenn man weiß, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist?“ Mit dieser und weiteren ähnlichen Fragestellungen beschäftigt sich der Neusser Autor Helmut Quack in seinem Buch „Der Kopf manipuliert die Sinne“. In 76 wissenschaftlichen Experimenten hat er untersucht, ob Menschen in ihrer Beurteilung durch bestimmte Einflussfaktoren manipuliert werden. Am Donnerstag, 31. März, präsentiert der Neusser Marketingexperte um 18 Uhr in der Stadtbibliothek mit sieben Experimenten einen kleinen Ausschnitt seiner Arbeit und erläutert die daraus gewonnenen psychologischen Erkenntnisse. Der Eintritt ist für Bibliothekskund*innen mit gültigem Bibliotheksausweis frei, Gäste zahlen sechs Euro. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website der Stadtbibliothek erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/aktiv-kreativ-der-kopf-manipuliert-die-sinne/



(Stand: 22.02.2022, Kro)

Bild 01: Saatgutbibliothek_Foto Stadtbibliothek Neuss

Bildunterschrift: Saatgut in der Bibliothek im Frühjahr ausleihen und im Herbst neuen Samen wieder zurückbringen

Bild 02: Roswotha Iasevoli_Foto Iasevoli

Bildunterschrift: Literarischer Streifzug durch den Garten mit Roswitha Iasevoli

Bild 03: Anka Zink_Foto Linn Marx

Bildunterschrift: Anka Zink kommt am 12. März zur Ladies Night in die Stadtbibliothek

Bild 04: Coding für Kids Lego Boost_Foto Stadtbibliothek

Bildunterschrift: Kinder erlernen die Grundlagen der Robotik und entdecken das Programmieren

Bild 05: bambam und fluffy_Foto Alexandra Taut

Bildunterschrift: Bam-Bam und Fluffy lassen sich gern vorlesen

Bild 06: Helmut Quack_Foto Helmut Quack

Bildunterschrift: Der Autor Helmut Quack stellt einige Erkenntnisse seiner Experimente vor