22.02.2022 - Geänderte Müllabfuhr trotz Karnevalsabsage

Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) weist darauf hin, dass sich die Müllabfuhr in der kommenden Woche um jeweils einen Tag nach hinten verschiebt, obwohl es dieses Jahr kein Karnevalstreiben geben wird. Da die Termine bereits zu Beginn des Jahres in der „Abfall-Info 2022“ veröffentlicht und an alle Haushalte verteilt wurden, bleiben die geänderten Abfuhrtermine bestehen. Zudem ist die Deponie am kommenden Montag geschlossen.



Die Leerung der Restmüll-, der Papier- und der Biotonnen verschiebt sich von Montag, 28. Februar 2022, auf Dienstag, 1. März 2022. Die folgenden Tage verschieben sich ebenfalls um einen Tag von Dienstag auf Mittwoch und so weiter. Schlussendlich werden die regulär freitags zu leerenden Müllgefäße am Samstag, 26. Februar 2022, abgefahren.



Alle genauen Termine, bei denen die Verschiebung bereits berücksichtigt ist, finden sich in der Abfall-Info 2022 oder im Internet unter „Abfallkalender“. Das Kundenzentrum ist am Rosenmontag und in der Karnevalswoche bis Freitag zu den üblichen Zeiten erreichbar. Rückfragen zur geänderten Müllabfuhr beantwortet das Kundenzentrum der AWL Neuss GmbH unter der Rufnummer 02131-124480. Weitere Informationen sind unter www.awl-neuss.de abrufbar.