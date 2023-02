22.02.2023 - Offene Ateliers: Arbeitsplatz Kunst

Ein Wochenende voller Kunst! Bei der kreisweiten Aktion „Arbeitsplatz Kunst“ öffnen am Wochenende, Samstag, 6. Mai und Sonntag, 7. Mai 2023, jeweils von 12 bis 18 Uhr zahlreiche Künstler*innen die Türen zu ihren Ateliers und laden dazu ein, ihre Arbeitsstätten zu entdecken und gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

„Arbeitsplatz Kunst“ findet alle zwei Jahre statt und ist ein Projekt der Städte und Gemeinden des Rhein-Kreis Neuss. Allein in Neuss öffnen an diesem Wochenende rund 40 Künstler*innen ihre Ateliers. Der Besuch ist für alle kostenfrei und bietet spannende Einblicke in die Arbeitswelt und die Werke der Kunstschaffenden. Interessierte können Methoden und Arbeitsweisen kennenlernen und Kunst dort erleben, wo sie entsteht.

Für Künstler*innen aus Neuss, die sich an der Aktion „Arbeitsplatz Kunst“ beteiligen und ihre Ateliers der Öffentlichkeit zeigen möchten, ist die Anmeldung unter kulturamt@stadt.neuss.de, Tel.: 02131 90 4101 noch bis Ende Februar möglich.

