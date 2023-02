22.02.2023 - Reduzierung der Containerstandorte zur Verbesserung der Sauberkeit

In Abstimmung mit den politischen Gremien der Stadt, werden in den kommenden Wochen an zwölf Standorten die Papierdepotcontainer und an acht Standorten zusätzlich auch die Glascontainer abgezogen. Damit soll vor allem an den bisher besonders stark von Beistellungen und sonstigen Verschmutzungen betroffenen Standorten eine Verbesserung der Sauberkeit des Stadtbilds erreicht werden.

Viele Depotcontainer-Standorte werden immer wieder stark vermüllt und verschmutzt. Abfälle werden als Beistellungen neben den Containern abgestellt und Papier, Pappe oder Kartonage werden nicht in die Container geworfen. Aufgrund der dazu geführten Debatten in Politik und Öffentlichkeit, insbesondere der Beschlüsse aus dem Haupt- und Sicherheitsausschuss im November des vergangenen Jahres, wird nun die Zahl der Depotcontainer-Standorte im Stadtgebiet um 12 Standorte reduziert. Es fallen solche Standorte weg, die in der Vergangenheit besonders gravierend von den Verschmutzungen betroffen waren. Übrig bleiben mehr als 100 Standorte im gesamten Stadtgebiet. Deren Leerungsfrequenz wird ständig bedarfsgerecht angepasst und durch eine eigene Qualitätskontrolle der AWL überprüft.

Die AWL Neuss GmbH bietet Ihren Kunden zudem bereits seit Mai 2008 einen weiteren Service zur Entsorgung von Altpapier: die Blaue Tonne. Diese kann direkt bei der AWL kostenlos unter 02131 / 12 44 80 bestellt werden. Sie ist neben den überall im Neusser Stadtgebiet aufgestellten Depotpapiercontainern sowie der Papierbündelsammlung eine Entsorgungsmöglichkeit mit vielen Vorteilen. Mit diesem "Mischsystem" aus verschiedenen Entsorgungsmöglichkeiten soll sichergestellt werden, dass der Wertstoff Papier nicht achtlos im Restmüll entsorgt wird, sondern wiederverwehrtet werden kann.

Durch die Informationen der AWL in der jährlich erscheinenden Broschüre „Abfall-Info“ sowie auf awl-neuss.de wird auf die Möglichkeiten einer richtigen Entsorgung der Wertstoffe aufmerksam gemacht. Die nächstgelegenen Containerstandorte sind auf der Web-Seite neuss.mein-abfallkalender.de zu finden.

---

An den folgenden zwölf Standorten werden die Papierdepotcontainer abgezogen:

Parkplatz Jröne Meerke,

Alemannenstraße Ecke Adolfstraße,

Rosellener Kirchstraße Parkplatz Kirmesplatz,

Lüttenglehner Straße Parkplatz Pfarrheim,

Lechenicher Straße,

Ruhr- / Lahnstraße Parkplatz,

Viktoriastraße / Rheydter Straße,

Horremer Straße,

Kölner Straße 42 Getränkemarkt,

Am alten Bach,

Bergheimer Straße Einkaufzentrum Reuschenberg,

Theodor-Heuss-Platz bei der Post

An den folgenden acht Standorten werden zusätzlich die Glascontainer abgezogen:

Parkplatz Jröne Meerke,

Alemannenstraße Ecke Adolfstraße,

Rosellener Kirchstraße Parkplatz Kirmesplatz,

Lüttenglehner Straße Parkplatz Pfarrheim,

Lechenicher Straße,

Ruhr- / Lahnstraße Parkplatz,

Viktoriastraße / Rheydter Straße,

Horremer Straße