23.02.2024 - Jürgen Wiebicke über die „Emotionale Gleichgewichtsstörung“

Das politische Bildungsprogramm der VHS startet mit einem Vortrag über die "Emotionale Gleichgewichtsstörung" von Jürgen Wiebicke am Donnerstag, 29. Februar 2024.

Wir erleben gerade vielfältige Krisen: vom Krieg in Europa über die Klimaerwärmung bis hin zu den Folgen der Pandemie. Das alles wirkt sich auf das gesellschaftliche Lebensgefühl aus. Viele Menschen in Deutschland fühlen sich in ihrer Komfortzone und ihrem privaten Leben von vielen Seiten bedroht. Dies ruft Angs, Wut und Hilflosigkeit hervor. Jürgen Wiebicke analysiert unsere heutige Situation und schlägt ein Mittel gegen die Angst vor: das selbstständige Denken.

Veranstaltungsort ist das RomaNEum, Brückstr. 1, 41460 Neuss. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Der Vortrag ist entgeltfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Fotos für Ihre Berichterstattung stehen in unserem Bildarchiv zur Verfügung (Foto: Bettina Fürst-Fastré).