22.02.2024 - Shakespeare Festival 2024

Der Mai steht ganz im Zeichen William Shakespeares. Am Samstag, 4. Mai 2024, beginnt das Shakespeare Festival in seiner beeindruckenden Spielstätte, dem Globe Theater Neuss. 13 Companys aus Deutschland und der ganzen Welt, unter anderem aus Großbritannien, dem Iran, aus Israel, Italien, Österreich und der Ukraine bringen während der Festivalzeit Leben ins Globe Theater. Insgesamt 25 Veranstaltungen stehen auf dem

Programm, das die Intendantin und künstlerische Leiterin des Festivals, Maja Delinić, für eine spartenübergreifende Begegnung mit William Shakespeare und seinem Werk zusammengestellt hat. Dabei richtet sie ihren Fokus auf die immerwährenden Themen des theatralen Schwergewichts – die internationale Vielfalt und der Bezug zu aktuellen Weltgeschehnissen ist dabei ein besonderes Anliegen. So ist beim Festival 2024 unter anderem eine israelisch-palästinensische Theatergruppe aus Tel Aviv zu Gast, die William Shakespeares zeitlose Tragödie „Romeo und Julia“ in den Nahen Osten verlegt, wo der israelisch-palästinensische Konflikt den Rahmen des Plots bildet. Zudem ist ein Schauspielensemble aus der Ukraine eingeladen, das eine Parallele von William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ zu den ukrainischen Symbolen, Mythen und Ritualen zieht. Eine zauberhafte Komödie aus einem Kriegsgebiet? Dass das geht und sogar wichtig ist, zeigt uns die Kraft des Theaters, Themen und Menschen zusammenzubringen. William Shakespeare ist Hier und Jetzt!

FESTIVALPROGRAMM:



Das Shakespeare Festival 2024 wird am Samstag, 4. Mai 2024, und am Sonntag, 5. Mai 2024, frech, fröhlich und ein bisschen abgedreht vom Flabbergast Theatre aus Großbritannien eröffnet, das William Shakespeares zauberhafte Komödie „A Midsummer Night’s Dream“ ins Neusser Globe Theater bringt. Das Publikum kann sich auf ein großes Liebes-Verwirrspiel freuen, dargeboten von der preisgekrönten Schauspieltruppe, die bereits im vergangenen Jahr mit „Macbeth“ für Furore gesorgt hat.



Für große Begeisterung sorgt jedes Jahr auch die bremer shakespeare company. Dieses Mal kommt sie von Montag, 20. Mai 2024, bis Mittwoch, 22. Mai 2024, mit dem bitterbösen Intrigenstück „Viel Lärm um nichts“ nach Neuss. In einer Inszenierung der Festivalintendantin Maja Delinić wird die Komödie zu einem tempogeladenen Pointenfeuerwerk. Geschlechterstreit, Liebeskrieg, Familienfehde, Rollenkampf – alles inklusive! Immer wieder die Liebe! Immer wieder die Unmöglichkeit!

Ein Heimspiel feiert das Rheinische Landestheater Neuss am Freitag, 24. Mai 2024, und am Samstag, 25. Mai 2024, mit „König Lear“, Inszenierung Tom Gerber, in einer Übersetzung und Bearbeitung von Thomas Melle. Wenn die alten weißen Männer abdanken, ist die Zeit für die Jungen gekommen. Doch reicht es, nur die Figuren auszutauschen, um dem alten patriarchalen System eine neue Ordnung entgegenzusetzen?

Längst eine feste Größe des Neusser Shakespeare Festival und ein Garant für urkomische, temporeiche und stimmungsvolle Shakespeare-Interpretationen sind die HandleBards. Dieses Jahr kommen sie mit zwei brandneuen Inszenierungen: „Macbeth“ am Mittwoch, 8. Mai 2024, und am Donnerstag, 9. Mai 2024, sowie mit „The Comedy of Errors“ am Donnerstag, 16. Mai 2024, und am Freitag, 17. Mai 2024.

Das Neue Globe Theater bringt am Dienstag, 14. Mai 2024, und am Mittwoch, 15. Mai 2024, das Stück „Der Sturm“ in einer renommierten Übersetzung und der Bearbeitung von Joachim Lux und in einer Fassung für das Wiener Burgtheater nach Neuss. „Der Sturm“ entfacht ein ausgeklügeltes Spiel um Illusion und Realität, Rache und Vergebung, Schuld und Erlösung – ein Stück voll praller Komik und Musik, rätselhaft und widersprüchlich.

Eine Neusser Premiere feiert das Titowak Theater aus dem Iran am Dienstag, 7. Mai 2024. In „Macbeth Zar“ sind die mystischen Elemente der Geschichte rund um den schottischen Tyrannen der Dreh- und Angelpunkt. Selten wurde ein so transkultureller Blick auf einen Shakespeare-Stoff geworfen. Der westliche Text begegnet Elementen der iranischen, arabischen, indischen sowie afrikanischen Kultur und bringt eine gute Portion Humor mit ins Spiel. „Macbeth Zar“ wird mit deutscher Übertitelung gezeigt.

Mit „Romeo und Julia“ bringt das Arab-Hebrew Theatre Jaffa am Samstag, 11. Mai 2024, und am Sonntag, 12. Mai 2024, ein Stück auf die Bühne des Neusser Globe Theater, das in seiner traurigen Aktualität nicht zu überbieten ist. Das Ensemble aus Tel Aviv-Jaffa verlegt die zeitlose Tragödie des wohl berühmtesten Liebespaares der Welt in den Nahen Osten, wo der israelisch-palästinensische Konflikt tobt. Das Arab-Hebrew Theatre in Tel Aviv-Jaffa ist ein Begegnungsort arabischer und hebräischer Sprache und Kultur und mit dieser Ausrichtung in Israel einzigartig. In den Worten Shakespeares sind die Menschen miteinander verbunden und finden eine gemeinsame Stimme, um zusammen etwas zu erschaffen. Sie begegnen sich nicht als Angehörige einer Gruppe, sondern als Menschen, die ihre Sehnsucht nach einer friedlichen Zukunft für ihre Kinder und Kindeskinder zum Ausdruck bringen. „Romeo und Julia“ ist in hebräischer und arabischer Sprache und wird deutsch übertitelt.

Ein weiterer „Sommernachtstraum“ kommt in diesem Jahr aus der Ukraine. Das Molodyy Theatre Kyiv zieht eine Parallele des großartigen Lustspiels über die Irrungen der Liebe zu ukrainischen Symbolen, Mythen und Ritualen. Das ukrainische Ensemble bringt ein temporeiches und lustvolles Theatererlebnis auf die Bühne, das dem Krieg im eigenen Land Paroli bietet. Auch dieses Stück wird mit deutscher Übertitelung gezeigt.

Das La Ribalta Teatro aus Italien räumte mit „Hamlet Double Bill“ beim diesjährigen Wettbewerb „ShakeSphere“ des European Shakespeare Festivals Network den ersten Preis ab. Drei Schauspieler – zwei Italiener und ein Engländer – widmen sich dem „Drama aller Dramen“: „Hamlet“ – viel diskutiert, unterschiedlich gedeutet, auf den internationalen Bühnen zu Hause. Brillant, urkomisch und mit viel Sprachwitz wirft das La Ribalta Teatro am Sonntag, 19. Mai 2024, einen neuen Blick auf die Geschehnisse am dänischen Königshof.

Eine wilde Mischung aus burlesken Shakespeare-Szenen und böser Politsatire ist das Bouffontheaterstück „Ein bescheidenerer Vorschlag“ vom österreichischen Herminenentheater, das am Sonntag, 19. Mai 2024, seine Deutschlandpremiere in Neuss feiert. Ausgezeichnet mit dem Nestroy Preis für die beste Off-Produktion greift „Ein bescheidenerer Vorschlag“ die Theatertradition der Bouffon-Figur von Jacques Lecoq auf.

Am Freitag, 10. Mai 2024, bevölkern drei Bühnenclowns die Bühne des Neusser Globe Theater. Sie spielen, was sie wollen und wie es ihnen gefällt. Dabei erzählen sie von Inseln („Der Sturm“), von Wäldern („Wie es euch gefällt“) und der sturmgepeitschten Heide („König Lear“). Sie erzählen von Wahnsinnigen und Narren, Stürmen und dem Lauf der Welt. Die Compania Sincara aus Leipzig zeigt mit ihrem Stück „Wie es euch gefällt oder Was ihr wollt“ auf ganz einzigartige, liebevolle und närrische Weise, dass Shakespeare der Größte ist und bleibt. Maskenfiguren sind die Leidenschaft des Theaterkollektivs aus Leipzig: trickreiche Figuren, herzensgute anarchistische Clowns und Tramps.

„As you like it“ heißt das Konzert am Samstag, 18. Mai 2024, des Ensembles opia, das sinnliche Lieder und schwungvolle Tänze mit Gesang, Blockflöten, Gambe, Cembalo und Perkussionsinstrumenten verspricht. Von intimen, zarten Klängen bis hin zur prachtvoller Kammermusik ist alles dabei.

Der Geschichtenerzähler Giles Abbott ist inzwischen ein Wiederholungstäter in Neuss. Auch in diesem Jahr wird er in „Shakespearean Story Madness“ nur mit seiner Stimme, seinen Gesten und seiner Präsenz das Neusser Publikum in seinen Bann ziehen. Das ist Storytelling pur am Samstag, 18. Mai 2024.

RUND UMS FESTIVAL

Auch das HITCH Kino lässt sich vom Shakespeare-Fieber packen. Am Montag, 13. Mai 2024, zeigt das Neusser Programmkino das Filmdrama „The Lost King“ von Stephen Fears. Die Amateurhistorikerin Philippa Langley, gespielt von Sally Hawkins, sucht die sterblichen Überreste des englischen Königs Richard III. Doch ihre Passion stößt in ihrer Umgebung und bei Wissenschaftler*innen auf großes Unverständnis.

Auch in 2024 steht das Shakespeare Festival für sein umfangreiches Begleitprogramm mit Einführungen, Publikumsgesprächen und Workshops sowie für Theatervorstellungen am Vormittag, die ausschließlich Schulklassen angeboten werden. Darüber hinaus gibt es an den Festival-Samstagen im Anschluss an die Vorstellungen Livemusik von regionalen Bands. Das Shakespeare Festival versteht sich als ein Ort der Begegnung: Leute treffen, vor oder nach der Veranstaltung zusammensitzen, die gute Atmosphäre und das gemütliche Ambiente gemeinsam genießen, essen, trinken und das Theatererlebnis zusammen ausklingen lassen. Die begehrten Festival-Picknickkörbe, bestückt mit Baguette, Dips, Käse, Weintrauben und Chutneys sind mit dem Vorverkaufsstart ab Samstag, 16. März 2024, per E-Mail bestellbar, weitere Infos hierzu unter www.shakespeare-festival.de. Hier sind auch alle weiteren Informationen zum Begleit- und Rahmenprogramm zu finden.

Das neue Veranstaltungsformat Theatre Binge Watching hat im vergangenen Jahr seine Premiere gefeiert und wird auch dieses Jahr fortgesetzt. Am Wochenende Samstag, 18. Mai 2024, und Sonntag, 19. Mai 2024, dreht sich alles um einen Shakespeare-Serien-Marathon. Das »Binge Watching« beim Shakespeare Festival bietet die Möglichkeit, kürzere, abwechslungsreiche Veranstaltungsformate direkt hintereinander zu erleben. Die Veranstaltungen des »Binge Watching« sind als Kombipaket buchbar – dabei kann bares Geld gespart werden. Folgende Produktionen gehören zum Theatre Binge Watching, diese können beliebig miteinander kombiniert werden:

* Shakespearean Story Madness“

* „as you like it“

* „A Midsummer Night’s Dream“

* „Hamlet Double Bill“

* „Ein bescheidenerer Vorschlag“

Weitere Informationen zu diesem Angebot sind zu finden unter www.shakespeare-festival.de.

TICKETVERKAUF

Einzeltickets sowie die Binge-Watching-Kombitickets sind erhältlich ab Samstag, 16. März 2024, 10 Uhr über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter shakespeare-festival.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Unter dem folgenden Link finden Sie die Pressematerialien zum Shakespeare-Festival:

https://cloud.itk-rheinland.de/index.php/s/2cPY3Z5KZ9cPdgZ

Passwort: Shakespeare24!