22.03.2022 - Frühlingsexkursion

Auf Frühlingsexkursion in den Selikumer Park geht es am Mittwoch, 6. April 2022, 15 bis 18 Uhr. Gemeinsam mit Dr. Regina Thebud-Lassak beobachten die Teilnehmer*innen artenreiche Vegetation in einem zivilisationsnahen Park. Hier wird auch ein größerer Bestand des wohl beliebtesten Wildgemüses - des Bärlauchs – angetroffen. Ferner ist der Park reich an Frühlingsblühern, sogenannten "Frühlingsgeophyten", die ihre Erneuerungsknospen dicht unter der Erdoberfläche haben und bei den ersten Sonnenstrahlen austreiben, solange die Bäume noch unbelaubt sind, aber nach wenigen Wochen nach Einsetzen der Belaubung der Baumkronen wieder vergehen. Je nach Wetterbedingungen werden auch Pilzfruchtkörper an Holz aufgefunden werden, wie das eigentümliche, aber schmackhafte Judasohr.

Die Teilnahme kostet 16,80 Euro, eine Anmeldung online unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich.

(Stand: 22.03.2022/Spa)