22.03.2022 - Kulturausschuss tagt im Ratssaal

Eine ganze Reihe an Mitteilungen stehen auf der Sitzung des nächsten Kulturausschusses. Darunter unter anderem die Verteilung der Zuschüsse an die Brauchtums- und Heimatvereine sowie die Angebote der städtischen Kulturinstitute für junge Menschen im Alter von zehn bis 18 Jahren.

Der Ausschuss tagt am Donnerstag, 24. März 2022, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Neuss und beginnt um 17 Uhr. Die Sitzung wird vom Ausschussvorsitzenden, Stadtverordneter Michael Ziege, geleitet.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten sich vorab unter kirstin.rheins-cukle@stadt.neuss.de, bzw. telefonisch unter 02131/90-4115 anzumelden. Nach der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, finden Gremiensitzung nach der 3G-Regel statt. An der Sitzung dürfen entsprechend nur Personen teilnehmen, die gegen das Coronavirus vollständig geimpft und/oder negativ getestet bzw. vom Virus genesen sind. Die entsprechenden Nachweise werden vor Sitzungsbeginn kontrolliert.