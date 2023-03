22.03.2023 - Bezirksausschuss VIII – Rosellen tagt

Über die Neuerungen im fertiggestellten Mobilitätsentwicklungskonzept der Stadt Neuss berichtet die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses VIII – Rosellen am kommenden Donnerstag, 23. März 2023. Daneben stehen Berichte zum Sachstand der Digitalisierung an den Neusser Schulen und der Einrichtungen weiterer Mobilitätsstationen im Stadtgebiet auf der Tagesordnung.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in der St.-Peter-Schule Rosellen unter Leitung der Ausschussvorsitzenden, Stadtverordnete Jessica Köster.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.