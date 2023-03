22.03.2023 - Inklusionsbeirat tagt am Mittwoch

Zum Sachstand der Planung einer barrierefreien Rampe zwischen Stauffenbergstraße und Rheydter Straße sowie dem Aus- und Umbau barrierefreier Bushaltestellen in Neuss berichtet die Verwaltung in der kommenden Sitzung des Inklusionsausschusses am Mittwoch, 29. März 2023. Daneben berichtet die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss über durchgeführte Maßnahmen im Jahr 2022 und gibt einen Ausblick auf Projekte und Ziele im Jahr 2023. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses (E.260) und wird von der Ausschussvorsitzenden Cornelia Broch geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.