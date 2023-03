22.03.2023 - Schülerempfang im Rathaus

Die erste stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Neuss, Susanne Benary, hat am Mittwoch, 22. März 2023, 22 Schüler*innen des Lycée Pierre Bayen aus der französischen Partnerstadt Châlons en Champagne im Neusser Rathaus empfangen.

Gemeinsam mit ihren Austauschpartner*innen des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums sowie des Nelly-Sachs-Gymnasiums gingen die französischen Schüler*innen in einen lebhaften Austausch mit Susanne Benary. Dabei betonte Benary die Wichtigkeit solcher Austauschprogramme: "Ich finde es toll, dass die Partnerschaft zwischen den Schulen schon so lange besteht. Die Schülerinnen und Schüler leisten einen entscheidenden Beitrag zum Frieden in Europa."

Die Schulen pflegen bereits seit 1976 eine Kooperation mit einem jährlichen Schüleraustausch. Zuletzt besuchten Neusser Schüler*innen Anfang Februar 2023 die Partnerstadt in Châlons en Champagne.

Neben der Besichtigung des Neusser Rathauses stehen für die französischen Austauschschüler*innen noch Besuche in den umliegenden Städten Düsseldorf und Bonn sowie eine Stadtrallye auf dem Programm.





