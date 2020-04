22.04.2020 - Verwaltung weitet Terminvergaben aus

Das Bürgeramt der Stadt Neuss steht den Neusser Bürgerinnen und Bürgern ab Donnerstag, 23. April 2020, wieder in größerem Umfang zur Verfügung. Dafür wurden sieben Arbeitsplätze mit einer Plexiglasscheibe ausgestattet. Außerdem beginnt die Sprechzeit des Bürgeramtes vorübergehend donnerstags bereits um neun statt um 13 Uhr, die Samstagsöffnungszeiten am 25. April und 2. Mai 2020 entfallen allerdings.

Termine sind aktuell ausschließlich über die Online-Terminvergabe unter www.neuss.de oder telefonisch unter 02131/903232 buchbar. Dies gilt auch für tagesaktuelle Termine, die wie üblich eine Viertelstunde vor Öffnung des Bürgeramtes freigegeben werden. Ein persönliches Erscheinen ohne Termin ist lediglich für die Aushändigung von fertig gestellten Ausweisdokumenten möglich. Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge können direkt unter www.fuehrungszeugnis.bund.de online beantragt werden, eine Vorsprache im Bürgeramt ist dabei nicht erforderlich.

Zur Kontaktvermeidung steht als Wartebereich nur der Raum direkt hinter dem Eingang 2 des Rathauses zur Verfügung. Der Zugang zum Bürgeramt selbst erfolgt erst zum Termin, hierbei wird immer nur eine einzelne Person pro Arbeitsplatz eingelassen. Sollte dies aus persönlichen Gründen nicht möglich sein, kann direkt bei der telefonischen Terminvergabe oder vor dem Termin an der Infotheke das Vorgehen besprochen werden.

Der Zugang zum Bürgeramt wird durch Trennwände gesteuert, so dass es beim Betreten oder Verlassen zu keinem direkten Kontakt kommt und ein entsprechender Abstand gewährleistet ist. Auch im Wartebereich gelten die notwendigen Abstände, ein Gesichtsschutz oder eine Mund-Nasen-Maske werden empfohlen.

Die Außenstellen Norf und Holzheim bleiben vorerst noch geschlossen, die dort beantragten Ausweisdokumente können im Bürgeramt des Rathauses abgeholt werden.