22.04.2022 - Blühstreifen und –wiesen im öffentlichen Grün

Die Verwaltung der Stadt Neuss hat in den letzten Jahren sukzessive Rasenflächen in Extensivflächen und Blühstreifen/-wiesen umgewandelt. So wurden die in örtlichen Treffen der Verwaltung mit interessierten Bürger*innen vereinbarten Maßnahmen zur Umgestaltung einzelner Grünflächen bereits realisiert. Bereiche mit niedrig wachsenden Sträuchern wurden umgebaut und Platz für Ansaaten geschaffen – hier entstanden Wildblumenstreifen.



Nach der durch die Pandemie bedingten Pause sind nun wieder Begehungen der Verwaltung in den verschiedenen Stadtteilen geplant. Dazu sind die Bürger*innen eingeladen, neue Anregungen zu Standorten für weitere Blühstreifen innerhalb ihres Stadtteils zu geben. Für das Aussäen von Wildblumen eignen sich bevorzugt Flächen im Bereich des Straßengrüns. Bei zusammenhängenden Flächen in Grünzügen und weiteren Außenbereichen ist zunächst eine Abwägung erforderlich, ob Wildblumen mit anderen Nutzungen - besonders auf Rasenflächen - kollidieren.



Gemeinsam mit den Bürger*innen ist die Stadtverwaltung bestrebt, in den Sommer- und Herbstmonaten bunte Blühflächen anzulegen, die das Stadtbild bereichern und dabei die Biodiversität fördern. Die geplanten Begehungstermine in den einzelnen Ortsteilen werden frühzeitig bekannt gegeben.

*

(Stand: 21.04.2022, Kro)

Zur Pressemeldung finden Sie ein Foto in unserem Bildarchiv.