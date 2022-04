22.04.2022 - Casting für das Shakespeare Festival

Das Kulturamt der Stadt Neuss sucht für das Stück „Romeo & Juliet: The Final Hours“ der imPerfect Dancers Company vier Personen, die an zwei Aufführungen des Shakespeare Festivals mitwirken möchten. Gesucht werden ein junges und ein altes Paar, die Romeo und Julia verkörpern. Das ältere Paar sollte über 60 Jahre alt sein, das jüngere Paar zwischen 12 und 14 Jahren.



Interessierte, die immer schon mal auf der Bühne des Globe Theaters stehen wollten, können ihre Bewerbung noch bis Freitag, 29. April 2022, per E-Mail an shakespeare@stadt.neuss.de einreichen. Das Casting findet auf dem Festivalgelände am Samstag, 7. Mai 2022, statt. Die Bewerbung sollte eine kurze Vorstellung, ein Foto und die Kontaktdaten enthalten.



Die vier zu besetzenden Rollen sind keine Sprechrollen und die Teilnahme ist unentgeltlich. Theater- oder Tanzerfahrung werden nicht vorausgesetzt, lediglich Spaß an der Bewegung sollten die Interessierten mitbringen und sich auf Englisch verständigen können. Die Proben für die Aufführungen finden an zwei Tagen im Zeitraum vom 19. bis 22. Mai 2022 statt. Für die jüngeren Schauspielenden ist daher eine Schulbefreiung erforderlich.



Ein Trailer der Company aus Italien zeigt, was auf die Teilnehmenden zukommt. Weitere Infos zum Stück und Casting stehen auf der Website des Shakespeare Festivals unter www.shakespeare-festival.de/de/aktuelles/. Die Aufführungen finden am Sonntag, 22. Mai 2022, um 15 Uhr und am Dienstag, 24. Mai 2022, um 20 Uhr statt.

Fotounterzeile: Die imPerfect Dancers Company führen das Stück „Romeo & Juliet: The Final Hours“ auf dem diesjährigen Shakespeare Festival in Neuss auf. (Foto: imPerfect Dancers Company)