22.05.2023 - Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung tagt

Über die Einbindung des Inklusionsbeirates (IKB) in die Planung der Landesgartenschau 2026, berät der Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 30.05.2023. Daneben berichtet die Verwaltung über das „Stärkungspaket NRW – gemeinsam gegen Armut“ und die Arbeit der Lotsenpunkte im Jahr 2022.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses (E.260) und wird vom Ausschussvorsitzenden, Stadtverordneter Karlheinz Kullick geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.