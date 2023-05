22.05.2023 - Keine Brückensperrung in Weckhoven am Wochenende Am kommenden Wochenende entfällt die Sperrung der Erprather Straße in Weckhoven. Die aktuelle Verkehrsführung für die Baustelle des Kreisverkehrs bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten Mitte Juni bestehen. https://www.neuss.de/presse/aktuell/22-05-2023-keine-brueckensperrung-in-weckhoven-am-wochenende-1

22.05.2023 - Keine Brückensperrung in Weckhoven am Wochenende

Am kommenden Wochenende entfällt die Sperrung der Erprather Straße in Weckhoven. Die aktuelle Verkehrsführung für die Baustelle des Kreisverkehrs bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten Mitte Juni bestehen.