22.05.2023 - Umbau des Kreuzungsbereichs Volmerswerther Straße/Dammweg/Elvekumer Weg abgeschossen

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit vor einer Kindertagesstätte in Neuss-Grimlinghausen hat das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss in knapp viermonatiger Bauzeit eine Reihe von Baumaßnahmen an der Kreuzung Volmerswerther Straße/Dammweg/Elvekumer Weg umgesetzt. So wurde der Kreuzungsbereich angehoben und die Kurvenradien verkleinert, um die Geschwindigkeit des Verkehrs beim Einfahren und Abbiegen zu verlangsamen. Zudem wurde die Kreuzung farbig abgesetzt und die Fahrbahnbreite auf fünf Meter verringert.

Im Zuge dieser Umbaumaßnahmen wurde die Kreuzung auch mit taktilen Elementen (Bodenleitsysteme) für Sehbeeinträchtigte ausgestattet. Damit wird eine barrierefreie Nutzbarkeit gewährleistet. Insgesamt hat die Stadt Neuss rund 200.000 Euro in den Umbau investiert.

