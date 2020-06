22.06.2020 - Kanalsanierung Reuschenberger Straße / Poststraße

Im direkten Anschluss an die Kanalbaumaßnahme Höhe Reuschenberger Straße 112 muss im Kreuzungsbereich Reuschenberger Straße / Poststraße eine weitere Kanalsanierung durchgeführt werden. Die Baumaßnahme wird grabenlos vorgenommen, beginnt am Donnerstag, 25. Juni, um neun Uhr und dauert voraussichtlich bis zum 17. Juli 2020.

Auf einer Länge von circa 250 Metern werden nach erfolgter Sanierung des Hauptkanals insgesamt fünf Revisionsschächte neu verfüllt. Die Schächte befinden sich im Bereich der Kreuzung Reuschenberger Straße / Poststraße, auf dem Vereinsgelände der SG Holzheim und dem angrenzenden Parkplatz vor dem Vereinsheim.

Der Verkehr wird während der Bauphase mittels einer Lichtzeichenanlage einspurig durch die Baustelle geführt. Eine Umleitung zur Poststraße wird aus Fahrtrichtung Reuschenberg über die Vereinsstraße und Martinsstraße eingerichtet und ausgeschildert. Die Poststraße kann bis Höhe Weimarer Straße angefahren werden. Anliegerinnen und Anlieger können bis zur Baustelle in die Poststraße einfahren, es besteht jedoch keine Wendemöglichkeit.

Auch die Buslinie 843 der Stadtwerke Neuss ist von der Kanalsanierung betroffen. Für die Dauer der Maßnahme werden die Haltestellen „Martinstraße“ und „Poststraße“ in beide Fahrtrichtungen nicht angefahren, die Linie wird über die Vereinsstraße umgeleitet. Die Haltestelle „Vereinsstraße“ in Fahrtrichtung Neuss wird um 100 Meter stadtauswärts versetzt.