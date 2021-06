22.06.2021 - Gleichstellungsbeirat

Über die Umbenennung von Räumen im Rathaus zur Widmung nach Neusserinnen berät der Gleichstellungsbeirat in seiner Sitzung am Samstag, 26. Juni 2021, 14 Uhr. Außerdem referieren Dr. Regina Frey (Politikwissenschaftlerin, Leiterin Genderbüro, Berlin) und Dorothée Schneider (Kämmerin der Landeshauptstadt Düsseldorf) über das Gender Budgeting. Sitzung findet virtuelle über die Videokonferenz-Plattform Zoom statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, wenden sich bitte an gleichstellungsbeauftragte@stadt.neuss.de, sie erhalten dann die Zugangsdaten per E-Mail. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem auf www.neuss.de erhältlich.

(Stand: 22.06.2021, Spa)