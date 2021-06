22.06.2021 - Heimatpreis 2021

Die Stadt Neuss nimmt auch 2021 wieder am Förderprogramm der Landesregierung Nordrhein-Westfalen unter dem Titel „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ teil und verleiht einen Heimat-Preis. So hat der Rat der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 18. Juni 2021 entschieden.

Alle Neusserinnen und Neusser sowie Initiativen, gemeinnützige Vereine und Organisationen mit Sitz und Aktivität in Neuss können sich bewerben oder vorgeschlagen werden. Die Ausschreibung richtet sich sowohl an bereits bestehende als auch noch laufende Projekte, mit denen Heimat in Neuss geprägt wird.

Bewerbungen bzw. Vorschläge können ab 28. Juni 2021 bis 16. August 2021 per Post an Bürgermeisteramt – Geschäftsstelle Ehrenamt und Heimat - Vera Hausotter – Markt 2-6 , 41460 Neuss oder per Mail an Ehrenamt@stadt.neuss.de geschickt werden.

Gefördert wird der Heimatpreis über das Land NRW Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“

Insgesamt werden drei Preise vergeben. Um die Bedeutung des Heimat-Gedankens zu würdigen, wurde das Preisgeld über die Landesförderung hinaus erhöht. Der erste Preis wird mit einem Preisgeld von 3.750 Euro und zwei zweite Plätze mit jeweils 1.875 Euro ausgelobt.

Für das Auswahlverfahren zur Verleihung des Heimat-Preises 2021 wird eine Jury gebildet. Die Verleihung ist für Oktober 2021 geplant

Der Gewinner/die Gewinnerin wird der Bezirksregierung gemeldet und stellt sich einem Wettbewerb auf Landesebene.

Rückfragen nimmt Vera Hausotter, Geschäftsstelle Ehrenamt und Heimat, gerne unter der Telefonnummer 02131 90 2027 entgegen.

(Stand: 22.06.2021/Stgl)