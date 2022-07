22.07.2022 - Stadtwerke setzen weitere Energiesparmaßnahmen um

Die Bädertochter der Stadtwerke Neuss, die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH, geht weiter mit gutem Beispiel beim Energiesparen voran. Nachdem bereits Anfang Mai unter anderem Temperaturabsenkungen in den drei Neusser Schwimmbädern – Südbad, Stadtbad und Nordbad - umgesetzt wurden, werden zum Beginn der kommenden Woche weitere Sparmaßnahmen umgesetzt. Ab dem 25. Juli und bis auf weiteres werden dann die Textilsaunen in den Schwimmbädern geschlossen. Zudem werden die Attraktionen wie Nackenstrahler und Strömungskanal ausgeschaltet. Im Nordbad wird der Rutschenturm ab dem 8. August vorübergehend außer Betrieb genommen. Im WELLNEUSS werden ab kommenden Montag mit der Kräutersauna und der Erdsauna zwei Saunen bis auf weiteres ausgeschaltet. Die Stadtwerke erhoffen sich durch diese Maßnahmen weitere Energieeinsparungen, die dem Stromverbrauch von rund 45 Haushalten und dem Gasverbrauch von sechs Einfamilienhäusern jährlich entsprechen. Das Einsparpotential der bereits Anfang Mail umgesetzten Maßnahmen entsprach bereits hochgerechnet dem Jahres-Erdgasverbrauch von rund 30 Einfamilienhäusern.

„Energiesparen ist in der gegenwärtigen Lage eine absolute Frage der Solidarität“, erklärt Stephan Lommetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Neuss, zu den jetzt beschlossenen Maßnahmen und wirbt bei den Besucherinnen und Besuchern der Anlagen um Verständnis. „Uns ist wichtig, mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen den normalen Schwimmbetrieb auch für die Vereine, das nach den Ferien wiederbeginnende Schulschwimmen sowie die Schwimmausbildung in unseren Kursen und denen der Vereine nicht zu beeinträchtigen“, so Lommetz weiter.

Alle Informationen zu den Schwimmbädern finden Sie auf der Website der Stadtwerke Neuss.