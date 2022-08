22.08.2022 - Öffnungszeiten der Stadtwerke

Während des Neusser Bürger-Schützenfestes, 27. - 30. August 2022, sind die Einrichtungen der Stadtwerke Neuss wie folgt geöffnet:

Das KundenCenter Energie & Wasser an der Moselstraße steht für Energie- und Trinkwasserfragen zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung. So ist das KundenCenter am Montag und Dienstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Das KundenCenter Nahverkehr auf der Krefelder Straße 38 in der Neusser Innenstadt ist am Samstag von 9-13 Uhr geöffnet und am Montag geschlossen. Am Dienstag, 30. August, stehen die Mitarbeiter von 10 -14 Uhr dann wieder für alle Fragen rund um den Bereich Nahverkehr und für die Ausgabe der Monatskarten zur Verfügung.

Bäder und Sauna:

Allen Besuchern, die auch während des Schützenfestes nicht auf ihr Schwimmvergnügen verzichten möchten, stehen die Stadtwerke Neuss-Einrichtungen Nordbad und Südbad an allen Schützenfesttagen zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung.

Das heißt im Einzelnen:

Das Nordbad ist am Samstag von 8 bis 18 Uhr, Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, Montag von 10 bis 20 Uhr und Dienstag, von 6.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Südbad ist Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Am Montag und Dienstag ist das Hallenbad von 7 bis 21 Uhr und das Freibad von 7 bis 9 Uhr sowie von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Stadtbad bleibt geschlossen.

Die Saunaanlage WELLNEUSS steht allen Gästen zu den regulären Öffnungszeiten, Samstag bis Dienstag jeweils von 10 bis 23 Uhr, zur Verfügung.

Alle Informationen sind auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de sowie www.wellneuss-online.de nachzulesen.

(Stand 22.08.2022)