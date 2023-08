23.08.2023 - Musikschule der Stadt Neuss hat noch wenige Plätze frei

Die Musikschule der Stadt Neuss beginnt ihr neues Schuljahr am 1. Oktober 2023. Die Unterrichtsplätze an der Musikschule sind auch in diesem Jahr wieder sehr gefragt und die meisten Angebote schon ausgebucht. Wer kurzentschlossen Interesse an qualifiziertem Unterricht hat, kann sich aber noch anmelden, denn in einigen Fächern sind ab Oktober noch wenige Plätze frei. Informationen und Anmeldeformulare sind erhältlich unter www.musikschule-neuss.de oder persönlich in der Musikschule im RomaNEum (Brückstraße 1) sowie telefonisch unter 02131/904041.

Freie Plätze gibt es zum Beispiel für die Musikwiese: Hier sind Kinder im Alter von 18 Monaten bis vier Jahren mit einem Elternteil eingeladen mitzumachen. Es wird gemeinsam gesungen, getanzt und auf Instrumenten gespielt. Durch Animation und Imitation bekommen die Kinder einen Zugang zur Musik mit Spaßgarantie. Darüber hinaus bekommen die Eltern Anregungen und wenn gewünscht, Material an die Hand, damit sie auch zu Hause mit ihrem Kind aktiv Musik machen können. Weitere freie Plätze gibt es in den Fächern Trompete, Querflöte, Tenorhorn, Posaune, Tuba, klassischer Gesangsunterricht, Cembalo, Kontrabass, Schlagzeug sowie Musikproduktion.



Ein Schwerpunkt der Musikschularbeit ist das gemeinsame Musizieren. Für alle Instrumente gibt es zusätzliche attraktive Ensembleangebote von der Rockband über Chorsingen bis hin zum Sinfonieorchester – auch für Erwachsene. Aktuell gibt es freie Plätze auch im Kinderchor und im Jugendchor der Musikschule, diese proben jeden Dienstag ab 16 Uhr (Kinderchor) beziehungsweise 17 Uhr (Jugendchor) und sind kostenfrei. Außerdem startet mit dem neuen Schuljahr auch wieder das inklusive Musikensemble für Menschen mit und ohne Behinderung „ALLE inklusive“, immer dienstags von 17.30 bis 18.15 Uhr.

Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene können regelmäßigen Unterricht im RomaNEum oder in der Außenstelle Süd im Gymnasium Norf, erhalten. Erwachsene haben mit der 10er-Karte die Möglichkeit, Unterrichtstermine jeweils individuell zu vereinbaren.



Dank 50 Prozent Sozialermäßigung, Geschwisterermäßigung und der Möglichkeit, Gutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) einzusetzen, gibt es auch für Personen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind oder nur über ein geringes Einkommen verfügen können, einen sehr preiswerten Zugang zu den Angeboten der Musikschule. Dazu und zu allen anderen Fragen berät die Musikschule gerne.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bild 1: Musikwiese und Bild 2: Kontrabassunterricht © Melanie Stegemann)