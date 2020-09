22.09.2020 - Die U 19-Frauen-Nationalmannschaft trainiert in Neuss

An dem Lehrgang nehmen insgesamt 25 Spielerinnen der Jahrgänge 2002 und 2003 teil, die Ende August bei einem Sichtungslehrgang in Duisburg aus einem Kreis von 40 Spielerinnen ausgewählt worden sind. Hinzu kommen noch 16 weitere Personen: Trainerteam mit Kathrin Peter an der Spitze, medizinisches Team, Ernährungsberaterin, Sportpsychologin sowie zwei Lehrer, die jeden Tag Unterricht mit den Spielerinnen durchführen.

Die Stadt Neuss stellt der Mannschaft das Naturrasenfeld der Bezirkssportanlage Uedesheim exklusiv zur Verfügung. Der SV Uedesheim konnte sein Training in den Abendstunden wie gewohnt auf dem Kunstrasenplatz durchführen.

Der Lehrgang dort findet unter strengen Corona-Regelungen statt (u.a. Corona-Test vor dem Lehrgang und ein weiterer Test während des Lehrganges). Die Mannschaft hat seit letzten Donnerstag ein bis zwei Trainingseinheiten pro Tag auf der Bezirkssportanlage absolviert. Am vergangenen Samstag hat ein Testspiel in Leverkusen gegen die Frauen-Bundesliga-Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen stattgefunden (Ergebnis 3 : 3).

Die Spielerinnen sind größtenteils bei Bundesligavereinen (VfL Wolfsburg, Bayern München, Turbine Potsdam, TSG Hoffenheim, SC Freiburg), ein Teil der Spielerinnen (u.a. Sophie Weidauer von Turbine Potsdam) spielt bereits regelmäßig in der Frauen-Bundesliga, andere in der Zweitvertretung des Vereins in tieferen Ligen.

Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft ist 2018 und 2019 jeweils Vize-Europameister geworden.



Am Mittwoch, 23. September, wird die Mannschaft ihr Training auf der Bezirkssportanlage in Uedesheim beenden und abreisen



(Stand: 22.09.2020/Bu)