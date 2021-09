22.09.2021 - Bildungsurlaub in den Herbstferien

In der zweiten Hälfte der Herbstferien findet täglich in der Volkshochschule ein Kurs in Business-Englisch statt. Der erfahrene Englischtrainer Detlef Kullmann frischt vom 18. bis 22. Oktober 2021 immer von 9.30 bis 15.30 Uhr vorhandene Kenntnisse auf und vertieft oder erweitert diese auf Niveau A2 bis B1 um im Berufs- und Privatleben sprachlich fit zu werden. Der Preis für diese - auch als Bildungsurlaub anerkannte - Unterrichtswoche mit 35 Unterrichtsstunden beträgt 175 Euro. Ermäßigungen sind möglich. Der Unterricht findet im Romaneum statt.

Rückfragen werden gerne bei der VHS telefonisch unter der Rufnummer 02131-904151 oder per Mail über die Adresse vhs@stadt.neuss.de beantwortet. Weitere Details und die Möglichkeit zur Anmeldung stehen auch im Internet auf der Seite der VHS unter https://www.vhs-neuss.de/programm/details/kurs/Englisch_Businesskurs_in_den_Herbstferien/U201505.

(Stand: 21.09.2021, Fi)