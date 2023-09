22.09.2023 - Erste Bürgerversammlung für Selikum, Reuschenberg, Weckhoven und Hoisten

Um allen Neusser Bürger*innen die Möglichkeit zu geben Anliegen aus ihren Stadtteilen persönlich an die Politik und Verwaltung zu richten, bietet die Stadt Neuss in den kommenden Monaten Bürgerversammlungen in allen acht Stadtbezirken an. In den künftig jährlich stattfindenden Sitzungen stehen neben Bürgermeister Reiner Breuer auch Vertreter*innen der jeweiligen Bezirksausschüsse für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Die erste Bürgerversammlung finden am Donnerstag, 28. September 2023 für den Stadtbezirk III (Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten, Speck/Wehl/Helpenstein) statt. Ab 18:30 Uhr stehen Bürgermeister Reiner Breuer und die Vorsitzende des Bezirksausschusses III, Nadine Baude interessierten Bürger*innen Rede und Antwort. Veranstaltungsort ist die Mensa der Gesamtschule an der Erft, Aurinstraße 59, 41466 Neuss.

Weitere Informationen stehen unter neuss.de/buergerversammlung zur Verfügung.