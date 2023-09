22.09.2023 - Jazz erleben - an neuen Orten

Die beliebte Jazzreihe „Blue in Green“ ist seit Jahrzehnten in der Alten Post etabliert. Da das Kulturforum sich nun aber in einer umfangreichen Sanierungsphase befindet, erobert die Musik vorübergehend neue Orte. Die Oktober- und November-Konzerte der Reihe - zugleich die letzten in diesem Jahr - finden im Kulturkeller an der Oberstraße und im Ratssaal am Markt in Neuss statt.

Los geht es am 19. Oktober um 20 Uhr mit dem Mareike Wiening Quartett. Die international bekannte Kölner Schlagzeugerin und Komponistin wird den intimen Raum des Kulturkellers mit einzigartigen Klängen füllen. In ihren vielseitigen Kompositionen vereinen sich unterschiedliche Einflüsse zu einem Jazz, der keine stilistischen Grenzen kennt. Unterstützt wird sie von einem hervorragenden Ensemble, bestehend aus Joachim Lenhardt am Saxophon, Philipp Brämswig an der Gitarre, Calvin Lennig am Bass und natürlich Mareike Wiening, Drums.

Wo sonst Heimatpolitik entschieden wird, werden am 9. November, 20 Uhr, „Heimatstücke“ geboten. Diesen Titel hat Saxophonist Heiner Schmitz seinem Konzert gegeben, das im Ratssaal präsentiert wird. Was Heimat für ihn bedeutet? Er findet sie in Erinnerungen, Orten, Gefühlen oder in Personen, die für ihn von Bedeutung sind. Seine Fundstücke fasst er in diesem Programm zusammen. Dabei kennt auch er keine stilistischen Grenzen. Komponiert wird ohne Filter und ohne Vorgabe. Dazu eingeladen hat er sich vier Musikerkollegen, die ihn schon seit einer langer Zeit bei verschiedensten Gelegenheiten begleiten und somit auch selbst in seine Heimatstücke-Sammlung gehören. Die Besetzung: Heiner Schmitz (Saxophon und Komposition), Martin Schulte an der Gitarre, Simon Seidl am Klavier,Matthias Nowak am Kontrabass und Ralf Gessler an den Drums.

Der Eintritt kostet jeweils 18 € \ ermäßigt 12 €, Schüler*innen Alte Post \ Musikschule 5 €. Trotz des Umbaus gibt es die Karten bei der Alten Post unter Telefon 02131 904122 oder info@altepost.de. Mehr Informationen zu den Konzerten, Musikern und der gesamten Reihe unter www.altepost.de und www.blueingreen-jazz.de

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (die Musiker um Heiner Schmitz mit dem Projekt "Heimatstücke", © Frank Wiesen).