22.10.2021 - Blue in Green - The good view

Blue in Green endet 2021 mit einem besonderen Highlight: Am Donnerstag, 18. November 2021, feiert die Jazz-Reihe um 20 Uhr mit „The good view“ den diesjährigen Abschluss der Veranstaltungsreihe im Kulturforum der Alten Post.

Mit seinem neuesten Projekt „The good view“ bringt Peter Weiss einige der besten jungen Musikerinnen und Musiker aus Nordrhein-Westfalen zusammen. Herausragend an ihren Instrumenten, spielen sie mit erstaunlicher Reife und haben ein großes Gespür für den Ensemble-Klang. Im Dialog blickt dennoch immer wieder die eigene kompositorische Handschrift durch. So besteht das Programm neben wenigen ausgewählten Standards vorwiegend aus Stücken der Bandmitglieder Ryan Carniaux (Trompete), Kristina Brodersen (Altsaxophon), Simon Seidl (Piano) und Christian Ramond (Bass).

Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 14 Euro für Erwachsene. Schülerinnen und Schüler zahlen zehn Euro, als Schülerinnen und Schüler der Alten Post oder der Musikschule fünf Euro. Tickets sind telefonisch unter der Rufnummer 02131/904122 oder per E-Mail an info@altepost.de erhältlich. Weiterführende Informationen sind unter www.altepost.de abrufbar.



(Stand: 22.10.2021, Kro)

Ein Foto von „The good view“ finden Sie in unserem Bildarchiv.